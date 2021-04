Giulio Fratini, chi è il nuovo fidanzato di Roberta Morise: la loro storia

Conosciamo meglio il nuovo fidanzato di Roberta Morise, Giulio Fratini: ecco tutta la verità sulla loro storia e sulla sua carriera

Ancora una sorpresa nella vita privata della conduttrice e showgirl Roberta Morise: ecco la sua nuova fiamma Giulio Fratini, giovane imprenditore di successo ed ex di Raffaella Fico. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Morise, con uno scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale. Fratini fa parte di una lunga lista prestigiosa di Forbes come uno dei italiani under 30 che si sono messi in luce nel 2020 quando aveva soltanto 28 anni. Il padre è il celebre imprenditore di Firenze Sandro Fratini: dopo il diploma, si laurea al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e gestione delle industrie per poi essere protagonista con la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria. Attualmente è il CEO della holding Belvedere Angelico: ha lo stesso nome del nonno che ha fatto la storia dell’imprenditoria italiana visto che è stato il fondatore del marchio di jeans Rifle. Inizialmente l’azienda inizialmente si chiamava Confezioni Fratini. In aggiunta, è un manager che ha fatto esperienza anche in vari settori della vita: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento.

Leggi anche –> Raffaella Fico, chi è l’ex compagno Giulio Fratini: tutto sull’imprenditore

Leggi anche –> Addio a Carlo Conti, Roberta Morise svela tutta la verità sulla fine della storia

Giulio Fratini, tutte le curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sul suo profilo Instagram, inoltre, è molto seguito da circa 12mila personale. Così mantiene aggiornati i propri followers con foto e filmati che riguardano da vicino il suo lavoro e gli eventi. Infine, segue anche molto il calcio ed è un tifoso della Fiorentina ed è anche molto appassionato di auto sportive, mentre la collezione del padre di duemila orologi sono molto costosi.