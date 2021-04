Fabiana Dadone, bordate a destra: “Io drogata? Facciamo il test insieme”

La ministra Fabiana Dadone risponde in maniera piccata e provocatoria ai detrattori di destra che le hanno rivolto accuse pesanti.

Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili nel governo Draghi, risponde alle accuse in certi casi anche eccessivamente feroci ricevute da esponenti del centro destra. La cuneese classe 1984 ha rilasciato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram nel quale spiega il proprio punto di vista.

Lei replica alle accuse di chi “vuole farmi passare per drogata”. E risponde con una provocazione che però in molti dei suoi sostenitori, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle di cui fa parte e non, sperano possa effettivamente accadere.

“Tanti sono gli esponenti di destra che mi hanno attaccata per via delle mie posizioni antiproibizioniste. E subdolamente qualcuno vuole farmi passare per drogata? Diamo allora messaggi di coerenza ai giovani, facciamo un bel test antidroga io e i parlamentari proibizionisti, diamo un segnale di coerenza ai giovani”.

La ministra sottolinea come lei sia incensurata, in caso contrario non avrebbe potuto candidarsi con il Movimento 5 Stelle. E ribadisce come non abbia mai assunto alcuna sostanza vietata. “Inoltre mi assumo le mie responsabilità ed affronto ogni questione politica con dedizione. Chi mi attacca è in grado di affermare altrettanto su sé stesso?”.

Fabiana Dadone, in tanti sono dalla sua parte

A detta della Onorevole Fabiana Dadone, i giovani vanno informati. Devono sapere chi sono i personaggi che li rappresentano in Parlamento e che “pretendono di dire loro cosa sia giusto e cosa sbagliato”. La replica alle accuse rivoltele hanno riscosso parecchi consensi.

Sul conto di Fabiana Dadone, lei era già stata ministro per la Pubblica Amministrazione nella squadra di Governo del Conte bis. Nella sua storia c’è una fervida attività di volontariato sin da giovanissima, svolta parallelamente agli studi di Giurisprudenza che l’hanno portata alla laurea e ad intraprendere il percorso della avvocatura.

La Dadone ha ottenuto la carica di deputata per il M5S dal 15 marzo 2013. Ha avuto due figli, l’ultimo dei quali a giugno 2020 durante il suo primo ruolo da ministro. Per via della avvenuta gravidanza prese parte ad una riunione di governo sul ddl semplificazione collegandosi in streaming dalla camera di ospedale.