Daniele Persegani: la ricetta della torta stracciatella e il suo ristorante

Chi è Daniele Persagni, la sua ricetta torta stracciatella e il ristorante dove assaporare piatti della tradizione e non!

Daniele Persegani è uno degli chef più amati del programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Nella puntata di oggi, 15 aprile, ha preparato un dolce che ha conquistato il pubblico a casa, la torta stracciatella! Un biscotto con una farcitura di panna, mascarpone e fragole per una torta pazzesca realizzata con ingredienti molto semplici! Le ricette di Daniele Persegani a È sempre mezzogiorno sono infatti molto amate dal pubblico a casa proprio per la loro semplice esecuzione e per la facilità nel reperire gli ingredienti!

La torta stracciatella di Daniele Persegani: ricetta

Per il biscotto, la base della torta stracciatella servono:

3 uova

150 grammi di zucchero

75 grammi di farina e 75 grammi di fecola

20 grammi di cacao amaro

50 grammi di burro fuso

mezza bustina di lievito

Per il ripieno invece 250 ml di panna, 200 grammi di ricotta, 150 grammi di mascarpone, 300 grammi di fragole, 80 grammi di cioccolato, 70 grammi di latte condensato, 60 grammi di zucchero, un bicchiere di latte e fogli di gelatina.

Il ristorante di Daniele Persegani

Daniele Persegani dalla Prova del Cuoco a È sempre mezzogiorno è uno degli chef più amati nella cucina di Antonella Clerici. La sua passione per la cucina nasce da quando era bambino, grazie alla nonna che nella trattoria di famiglia si occupava della pasta. Oggi ha un ristorante insieme alla sorella, L’Osteria del Pescatore dove i piatti sono tutti legati alla tradizione, ma con un tocco molto raffinato e a tratti innovativo. Il suo ristorante si trova in Via Po 14 a Castelvetro Piacentino (PC). Ma non solo, ha anche creato Gustincanto, descritto su Instagram come “Il nuovo Centro del Gusto: Ristorante, Cooking Academy, Bar Food&Drink, Spazio Take Away e Kitchen Store”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Persegani (@danieleperseganiofficial)

Chi è e gli studi fatti nella ristorazione

Classe 1972, Daniele Persegani oggi è super ricercato per le ricette come quella della torta stracciatella, ma gli studi fatti nell’ambito della cucina negli anni lo hanno portato a realizzare piatti ben più complessi. Dopo il diploma alberghiero, infatti, inizia a insegnare cucina e contemporaneamente approfondisce e migliora le sue capacità lavorando in diversi ristoranti. Oggi, oltre a cucinare, è diventato un food influencer e sul suo profilo Instagram regala ai followers anche tanti interessanti trucchetti per migliorare le ricette o per sistemare quelle preparazioni che non sono venute al meglio!