Claudia Gerini, Instagram: l’urlo di libertà con la voglia pazza di mare e i fan la seguono a ruota!

Compirà 50 anni il prossimo 18 dicembre, ma a guardarla bene Claudia Gerini è di una bellezza senza tempo incredibile! Solare, divertente e bravissima la Gerini è una attrice tra le più apprezzate in Italia e i sui fan su Instagram la seguono moltissimo. Uno degli ultimi post non riguardava il lavoro, ma una voglia pazza, che ha lei, ma che hanno tutti: quella del mare!

“Voglia pazza di mare”, il post di Claudia Gerini sui social

Il periodo storico che stiamo vivendo, al di là delle evidenti problematiche lavorative ed economiche oltre che di salute che comporta, ci sta privando di alcune cose che prima consideravamo banali. Come il mare e le vacanze. Per colpa del necessario lockdown e i divieti di spostamenti tra regioni per evitare la circolazione del Coronavirus, non possiamo raggiungere le location che vorremo e nemmeno andare in viaggio con la leggerezza di prima. E così Claudia Gerini su Instagram esprime un pensiero comune a molti: “Una voglia pazza di mare. E basta”.

Su Instagram i fan della Gerini la inondano di cuori

Poche parole, ma chiare e accompagnate da un paio di selfie della Gerini con, alle spalle, il mare. Non serve altro per ottenere una vera e propria incetta di like! Circa 5000 cuoricini a poche ore dalla pubblicazione della foto di Claudia su Instagram. Numero, per altro, destinato a salire! Emoticon di applausi e cuori sono le più quotate dai fan che hanno risposto numerosissimi alle sue parole. E tutti concordano che la voglia di mare e d’estate sia fortissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Simon Clementi, fidanzato di Claudia Gerini non compare in questa foto su Instagram, ma forse anche lui, come noi, concorderà con la compagna. Il mare è un luogo magico che ormai è diventato un po’ come un sinonimo di libertà. Uno di quei posti in cui possiamo riposarci, trovare il nostro spazio isolato, ma connesso con la natura, e goderci un po’ di pace, fondamentale in un periodo storico come questo.