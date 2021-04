Cibi scaduti, bisogna per forza buttarli? Cosa dicono gli esperti

Come comportarsi con i cibi scaduti. La data indicata sulla confezione è vincolante oppure possiamo andare oltre? I consigli degli esperti.

Cibi scaduti, quanto è vincolante la data riportata sulla confezione? Gli esperti di nutrizione rispondono al quesito, al quale ognuno di noi attribuisce una diversa interpretazione. Una volta che tale indicazione viene superata, c’è un preciso periodo entro il quale potere ancora consumare il prodotto.

Periodo che però dipende dalla tipologia dello stesso. È sempre bene fare in modo che la confezione di un articolo alimentare resti integra ed in grado di proteggere il suo contenuto. Altrimenti, anche prima di raggiungere la data indicata anche dalla dicitura ‘da consumarsi entro’, si corre il rischio di favorire una proliferazione batterica oppure una dispersione delle proprietà organolettiche e nutrizionali.

Ed anche il modo in cui conserviamo un alimento gioca molto sulla sua deperibilità nel breve o lungo periodo. Gli alimenti più facilmente deperibili sono carne, pesce, uova, formaggi e latticini freschi, latte e pasta all’uovo. Con il ‘da consumarsi preferibilmente’ abbiamo tra le mani del cibo che può essere conservato al massimo per 3 mesi.

Cibi scaduti, cosa c’è da sapere: le situazioni variano in base all’alimento

Quando invece manca il giorno e sono presenti soltanto mese ed anno, vuol dire che quel prodotto può essere conservato anche fino ai 18 mesi successivi. Solo l’anno è invece indicativo dei prodotti più longevi in assoluto, che resistono anche oltre i 18 mesi.

Altro, come frutta e verdura fresche ancora intatte, sale, zucchero, vino, aceto, pane, pasta di grano duro, riso, pasticceria fresca, chewing gum ed alcolici fino al 10%, non richiedono obbligatoriamente un periodo di conservazione.

Detto ciò, la data per i cibi scaduti non rappresenta una barriera insormontabile oltre la quale dobbiamo buttare via tutto. Si possono conservare degli alimenti anche per i giorni successivi. È il caso dello yogurt, che è buono e quasi del tutto inalterato fino a massimo una settimana dopo la sua scadenza o termine minimo di conservazione.

Tabella riassuntiva dei periodi ai quali fare riferimento

Questa la tabella riassuntiva con il periodo dei cibi scaduti che è possibile consumare dopo la loro scadenza indicata.