Belen non può sposarsi con Antonino, tutta colpa di Stefano De Martino

Belen non può sposarsi. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia i fan a bocca aperta. Ecco cos’è successo.

Le nozze tra la show girl e Antonio Spinalbese sono rimandate a data da destinarsi. I fiori d’arancio sono ancora lontani e l’idea di un matrimonio lampo è andata in fumo. Davvero una brutta notizia anche per i fan che non vedevano l’ora di vedere la Rodriguez con l’abito bianco.

La causa del ritardo? E’ il classico imprevisto dell’ultimo minuto. Un imprevisto chiamato Stefano De Martino. Scopriamo cos’è successo e perché il nome del ballerino sia tornato sulla bocca di tutti.

Belen non può sposarsi: ecco perché le nozze sono saltate

La showgirl sognava di sposarsi col pancione ma il suo piano è saltato. E’ probabile che quando i due riusciranno a convolare a nozze la piccola Luna Marì sarà già nata. A sconvolgere i piani della coppia è stato l’ex di lei. Il settimanale Nuovo ha regalato ai fan della coppia un vero e proprio scoop.

Ovviamente De Martino non ha fatto nulla, ma è colpa delle pratiche di divorzio. Queste ultime non sarebbero ancora concluse quindi “questo matrimonio non s’ha da fare”. Addio al matrimonio lampo tanto agognato dalla coppia. Però, la situazione potrebbe avere dei risvolti positivi.

La Rodriguez è già al settimo mese di gravidanza e la coppia avrebbe avuto davvero i mesi contati per organizzare la celebrazione. Quindi, far slittare la data di qualche mese potrebbe permettere loro di pianificare nei minimi dettagli la cerimonia, rendendola più sfarzosa.

Nonostante l’iniziale dispiacere, la coppia non sembra essere particolarmente turbata dal cambio di data. Le indiscrezioni dicono che Spinalbese si stia dedicando alla famiglia, mentre Belen appare radiosa in televisione.

I fan non vedono l’ora di vederli finalmente sposi. I gossip però non finiscono qui. Persone vicino alla coppia hanno detto che il sindaco di Milano, Beppe Sala, era già pronto a sfoggiare il suo abito migliore. Queste nozze sono davvero attesissime.