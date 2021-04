Bambina rapita, commando la porta via: sospetti sulla madre FOTO

By

Tutta la Francia è in apprensione per quello che è capitato ad una bambina rapita a soli 8 anni. E sembra che sia coinvolta la giovane mamma.

Bambina rapita, tutta la Francia è in apprensione per la piccola Mia Montemaggi. La piccola ha 8 anni e l’ultima persona ad averla vista è la nonna, alla quale era stata lasciata per badare a lei nella località di Les Poulières, all’interno del dipartimento dei Vosgi.

Tre uomini l’avrebbero prelevata in tutta fretta per poi andarsene subito. Si tratta di due individui dell’età apparente di 25-35 anni e di un altro sulla cinquantina, tutti apparentemente caucasici e probabilmente di nazionalità francese.

La bambina rapita viveva con la nonna su diretta disposizione del Tribunale dei minori locale, il quale aveva vietato alla madre di vedere la piccola senza altre persone. La piccina viene descritta con le seguenti fattezze: capelli lunghi con la frangia e castani, come gli occhi.

Bambina rapita, forti sospetti sulla madre: come è avvenuto tutto quanto

La madre è Lola Montemaggi, una donna alta 1,70 cm, con due tatuaggi (uno dei quali su un polso, n.d.r.), magra e con capelli castano chiaro, lunghi fino alle spalle. Ha 28 anni. Lei viaggia su di una Peugeot 207 nera con targa BZ 370 GZ.

La polizia invita chiunque dovesse avvistare la madre fuggitiva e la bambina a chiamare subito le forze dell’ordine, senza intervenire. Per quanto riguarda i tre uomini, sono stati visti salire su di un furgone Volkswagen colore grigio antracite.

Non si conosce il loro legame con la mamma della bambina. Les Poulières è un piccolo centro abitato di appena 240 abitanti. Uno dei tantissimi che costellano la Francia al di fuori dei grossi centri abitati.

Al momento non si hanno tante altre informazioni, neppure sul papà della piccola Mia, che deve però essere parte lesa in questo rapimento che sembrerebbe essere stato organizzato dalla sua ex moglie.