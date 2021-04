Vincenzo Nibali, brutto infortunio: addio Giro d’Italia? Cosa è successo

Guai fisici molto pesanti per Vincenzo Nibali, brutto infortunio: verso l’addio al Giro d’Italia, cosa è successo.

Il ciclista siciliano Vincenzo Nibali, 36 anni compiuti e membro della Trek Segafredo, potrebbe non correre il Giro d’Italia. L’ultimo grande corridore italiano da grandi corse a tappe, che in carriera ha vinto due bronzi mondiali, due Giri d’Italia, un Tour e una Vuelta, infatti è caduto questa mattina nel corso di un allenamento.

Il grande ciclista italiano nella caduta grave ha riportato un forte dolore al polso. Dal controllo effettuato all’ospedale di Lugano, è emersa la frattura del radio destro. Domani dovrebbe essere operato, ma si tratta di un infortunio che mette seriamente a repentaglio la sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia. Un duro colpo per lui e per lo sport italiano.

L’infortunio di Vincenzo Nibali segna la fine della sua carriera?

Settimo al Giro dello scorso anno, Vincenzo Nibali non mette a segno un acuto dei suoi ormai dal 2019 quando trionfò nella 20ª tappa del Tour de France, da Albertville a Val Thorens. Il 36enne della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva effettuato sul vulcano Teide, nella zona di Tenerife. Tra qualche giorno avrebbe dovuto correre il Tour of the Alps in programma dal 19 al 23 aprile.

Per lui il successivo appuntamento sarebbe stato il Giro d’Italia, che partirà tra poco più di tre settimane, ma al quale forse dovrà rinunciare, visti i tempi stretti di recupero dal grave infortunio con cui ha avuto a che fare. A 36 anni, Vincenzo Nibali è ancora molto amato dal pubblico degli sportivi italiani, nonostante la sua carriera stia volgendo verso il termine dopo grandissime prove individuali.