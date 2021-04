Striscia la notizia, accuse di razzismo: Gerry Scotti e Michelle nella bufera

Striscia La Notizia è finita nell’occhio del ciclone. Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo. Ecco cos’è successo.

Uno scandalo che scoppia a pochi giorni da quello che ha visto coinvolto Paolo Kessisoglu. L’uomo avrebbe pronunciato la n-word durante il programma “Giass”.

Ora la gogna mediatica tocca al programma di Canale 5. Agli utenti del web non è passata inosservata la parodia proposta da i due padroni di casa che sono stati interessati da numerose critiche.

Striscia La Notizia: ecco la parodia che ha scatenato le accuse

Il siparietto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti non è andato giù al popolo del web e sono scoppiate le polemiche. La puntata incriminata è quella di lunedì scorso, quando i due conduttori hanno lanciato il servizio sulla gestione della sede Rai di Pechino. E’ stato proprio in quel momento che Scotti e la Hunziker avrebbero imitato il modo in cui i madrelingua cinesi pronunciano la erre. E’ così che il nome “Rai” è diventato “Lai”, ma non è finita qui.

Ad aumentare le polemiche c’è stato anche un gesto fatto dai due conduttori che avrebbero cercato di simulare gli occhi a mandorla. Il web ha prontamente puntato il dito contro il programma, colpevole di aver proposto una caricatura a livello della blackface.

Il caso è stato segnalato prima da Louis Pisano ed è stato aspramente criticato anche da Diet Prada, un degli account più influenti del mondo fashion e famoso a livello internazionale. Il suo post ha certamente contribuito a diffondere la notizia oltre i confini nazionali dati che conta oltre 2.7milioni di follower.

Al momento il programma di Canale 5 non ha ancora replicato alle accuse di razzismo e tutto sembra tacere. Nel frattempo la notizia e le critiche si stanno diffondendo anche a livello internazionale. Tutti aspettano di vedere come si concluderà questa vicenda.