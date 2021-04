Stasera in tv, Zona bianca: economia, sanità, politica e tanto altro

Zona Bianca ritorna con una nuova puntata. Tanti servizi, inchieste e dibattiti per discutere dei temi caldi di questi giorni.

Stasera, 14 aprile, torna Zona Bianca. Il programma andrà il onda con il suo secondo episodio in assoluto ed è pronto a tenere i telespettatori incollati agli schermi. Tutti pronti allora a sintonizzarsi su Rete 4 alle 21:20.

Tanti ospiti che parleranno dei temi caldi di attualità. Spazio dunque a dibattiti e a scontro di opinione in una puntata che toccherà diversi punti. Economia, sanità, politica e tanto altro. Scopriamo di più.

Zona Bianca: anticipazioni e ospiti della puntata

Il programma di Giuseppe Brindisi torna con tante nuove inchieste. Non poteva mancare l’argomento vaccini dove si parlerà dei tanti dubbi sulla sicurezza di Astrazeneca. Sempre in tema di sanità farà il suo ingresso anche il vaccino russo Sputnik V. Durante la serata si discuterà dei ritardi dell’Europa nell’approvare il siero russo.

Leggi anche -> Stasera in tv Il Commissario Montalbano, trama e anticipazioni del 14 aprile

Non poteva mancare il tema delle riaperture. La discussione nel programma andrà a riflettere proprio sull’opposizione tra aperturisti e rigoristi. Si dovrebbe andare verso la normalità come chiede Salvini o sarebbe una mossa troppo rischiosa come crede il ministro Speranza?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mentre l’indecisione regna sovrana, Israele, Gran Bretagna, Usa e altri paesi sembrano aver superato l’emergenza sanitaria. L’Italia corre il rischio di rimanere indietro?

Leggi anche -> Andare prima in pensione, si può: il riscatto della laurea agevolato, come funziona

Non poteva mancare un servizio sul pranzo di Ibrahimovic in un ristorante a Milano. Per il campione era un incontro di lavoro ma la giustificazione non l’ha salvato dalle polemiche.

Tra gli ospiti di questa sera ci saranno il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, il neo Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, l’eurodeputata Alessandra Moretti e ancora il senatore Maurizio Gasparri, Piero Sansonetti , Luca Ricolfi, Mario Giordano e Maria Giovanna Maglie. Sicuramente la varietà degli ospiti e i loro diversi punti di vista faranno scattare dibattiti interessanti.