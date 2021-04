Stasera in tv | Game of Games, il gioco loco: ospiti e news, oggi 14 aprile

Il nuovo game show di Rai 2 questa sera andrà in onda con la terza delle sei puntate in programma sul secondo canale. Al timone Simona Ventura e in palio un montepremi da capogiro che mette in competizione concorrenti suddivisi fra Vip e Nip. Molte le sfide da superare per giungere al montepremi finale. I giochi, da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale, saranno tutti a eliminazione portando ad accedere alla semifinale solamente i quattro vincitori rimasti. Nell’ultimo game l’aspirante vincitore assoluto si scontrerà direttamente con il tempo, ossia dovrà rispondere a un determinato numero di domande per potersi accaparrare l’ambito premio. Divertente è il fatto che gli ospiti Vip si prestino totalmente e in prima persona ai giochi in stile lunapark, rendendo le sfide ancor più entusiasmanti per il pubblico a casa. Questa sera in tv, inoltre, a scontrarsi saranno due veterani e vecchi rivali, ossia Enzo Miccio e Max Giusti, che si sono già scontrati durante l’ultima edizione di Pechino Express.

