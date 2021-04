Silvana Gandola è la donna scomparsa misteriosamente in Gallura: quando è stata vista l’ultima volta stava passeggiando con un’amica.

“Vi prego aiutateci a ritrovare mia madre, siamo disperati”: questo l’appello lanciato dalla figlia di Silvana Gandola. La donna (di 79 anni) è scomparsa nel nulla in Gallura, durante una passeggiata con un’amica. “Mia mamma” spiega Laura Rizzi, figlia della donna, “è scomparsa la domenica delle Palme dalla spiaggia di San Silverio, tra Portobello e Vignola. Siamo già al 13esimo giorno dalla scomparsa ma nonostante le ricerche ancora in corso nessuna segnalazione utile è pervenuta. Speriamo che si sia persa e che sia ancora viva”.

Le ricerche

Silvana Gandola, di origini piemontesi, si era trasferita in Gallura (in Sardegna) insieme al marito. Rimasta vedova da due mesi, la donna è scomparsa il 28 marzo scorso mentre passeggiava in compagnia di un’amica sulla spiaggia di San Silverio. “Soffre di sordità grave e non è autonoma. Vi prego aiutateci a ritrovarla, siamo disperati” ha supplicato la figlia Laura a Chi l’ha visto. “Se qualcuno l’ha vista in questi giorni può dare indicazioni alle forze dell’ordine”.

Le ricerche sono partite immediatamente, ma Silvana Gandola sembra essere scomparsa senza lasciare traccia. Il sindaco di Aglientu, dove la donna è stata vista l’ultima volta, ha commentato: “le autorità e tutta la comunità ce la stanno mettendo proprio tutta. Non vogliono accettare l’idea che una persona si possa essere smarrita in un così paradisiaco angolo di Aglientu. L’impegno è tanto, la troveremo”.

“Siamo già al tredicesimo giorno dalla scomparsa. Tuttavia, nonostante le operazioni di ricerca siano ancora in corso, non è pervenuta ancora nessuna segnalazione utile” ha detto Laura. La famiglia non si dà pace e continua a cercare Silvana, chiedendo a tutti di guardare bene la foto e fare attenzione.