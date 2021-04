Scintilla, chi è Gianluca Fubelli: età, vita privata e carriera del comico

Gianluca Fubelli è un popolarissimo comico italiano. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Scintilla di nome e di fatto: Gianluca Fubelli è uno dei comici italiani più brillanti in circolazione. Ma anche un ottimo attore e conduttore televisivo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gianluca Fubelli

Gianluca Fubelli è nato a Roma il 9 aprile 1973. In alcune interviste ha rivelato di essere stato bocciato per due volte alle medie e di aver sempre detestato la scuola. Dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo I Turbolenti, con il quale ha vinto diversi premi e partecipato a numerose trasmissioni. Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno ha condotto con Enrique Balbontin una trasmissione comica su Paramount Comedy. Ha inoltre recitato in L’ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini, che è uno dei suoi migliori amici, ed in alcune opere teatrali.

Dal 19 dicembre 2016 al 5 giugno 2017 Gianluca Fubelli ha condotto su TV8 House of Gag insieme a Omar Fantini, mentre dal successivo 16 ottobre i due hanno lanciato su Facebook House of Web. Sempre nel 2017 ha iniziato la conduzione di Colorado, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi, poi sostituita da Belen Rodríguez. Nel 2020 ha partecipato al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Per quanto riguarda la sfera privata, Gianluca Fubelli è stato legato per anni a un’altra protagonista del mondo dello spettacolo: la showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione. I due si erano conosciuti sul palcoscenico di Colorado, ma la loro storia è finita male: si sono lasciati proprio quando stavano per sposarsi. Infatti Elena Morali, rientrata dall’Isola dei famosi, ha mollato il comico rivelando di aver baciato Marco Ferri, figlio dell’ex stopper dell’Inter Riccardo durante la partecipazione al reality. Dopo un periodo di burrasca tra i due sembravano essersi messe a posto le cose, poi invece la definitiva rottura.