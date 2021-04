Raoul Bova, lo scatto più bello sui social: i fan senza parole

Il Raoul Bova appesantito, malinconico e un po’ invecchiato degli ultimi tempi è finalmente acqua passata: il noto attore si è appena mostrato sui social più in forma che mai.

Questo sì che è Raoul Bova. Il noto attore romano era apparso negli ultimi tempi decisamente appesantito, malinconico e un po’ invecchiato, complice un periodo non facile sul versante privato, tra separazione, lutti e altri guai. Ora, però, si mostra su Instagram nel pieno del suo splendore, in formissima sia nel corpo che nello spirito. Vedere per credere.

L’estasi di Raoul Bova

“Quando ti senti una cosa sola con la natura”: così scrive Raoul Bova nel suo ultimo post su Instagram, dove pubblica una foto di lui mentre si concede un bagno in quello che sembra essere un laghetto naturale. Il fisico scultoreo in primo piano, gli occhi rivolti al cielo come in una preghiera e le mani che si portano verso l’alto disegnando una specie di cuore con due perfette scie di gocce d’acqua: il noto attore sembra davvero in estasi.

Va da sé che il pubblico virtuale di Raoul Bova ha molto apprezzato lo scatto in questione, perché dopo tanto tempo mostra il “vero” Raoul Bova: fisico mirabile, energia positiva, carisma magnetico. Il peggio per lui sembra essere finalmente passato e si prospetta una nuova fase di matura serenità.

“Divinooo” si legge in uno dei tanti commenti. Un’ammiratrice molto più esplicita chiosa: “eh la stessa sensazione che proveremmo tutte noi donne a essere una sola cosa con te😅😘”. Ma anche i follower maschi si inchinano dinanzi a tanto splendore: uno di loro lo proclama “Il numero 1”. Mille di questi bagni…