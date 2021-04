Pomeriggio 5, parla la mamma di Mauro Romano, scomparso 44 anni fa

La mamma di Mauro Romano, scomparso 44 anni fa, ha fatto un emozionante appello a “Pomeriggio Cinque”. Ecco le sue parole.

Bianca Colaianni e Natale Romano non hanno mai smesso di cercare il loro figlio, scomparso 44 anni fa da Racale in provincia di Lecce quando aveva 6 anni. Da quel momento, le ricerche di Mauro Romano sono state continue e incessanti e la madre e il padre non si sono mai arresi. Oggi a “Pomeriggio Cinque”, la mamma Bianca ha fatto un emozionante appello a suo figlio, davanti alle telecamere di Canale 5 e all’attenta conduzione di Barbara D’Urso. Ecco che cosa ha detto.

Parla la mamma di Mauro Romano : “Torna a casa”

Un commovente appello, quello rilasciato da Bianca Colaianni, la madre di Mauro Romano, scomparso 44 anni fa dala provincia di Lecce, davanti alle telecamere di “Pomeriggio Cinque”, consueto programma pomeridiano di Barbara D’Urso su Canale 5. Prima dell’appello, il servizio realizzato dall’inviata di Pomeriggio Cinque ha riassunto il caso di Romano. “Il bimbo si era allontanato dalla zia per cambiarsi le scarpe,” – si è detto nel servizio – “ poi è sparito nel nulla. Alcuni bambini hanno detto di aver visto il piccolo Mauro salire sull’ape-car dell’ex barbiere del paese. Ma lui ha negato. Poi, la famiglia ha ricevuto strane telefonate in cui qualcuno diceva ‘noi abbiamo il tuo bambino, dacci 20milioni di lire sennò ti mandiamo a casa pezzetti del bambino’.

Leggi anche–> Mauro Romano scomparso nel ’77, la madre: “Fa lo sceicco a Dubai”FOTO

“Le forze dell’ordine hanno individuato quell’uomo, che però ha negato di avere Mauro, dicendo che voleva solo lucrare sulla scomparsa. L’uomo ha scontato quattro anni di carcere per questo. Ma nel 2019 la svolta. Quell’uomo viene messo in carcere per pedoflia. La madre chiede di riaprire le indagini, perché potrebbero esserci stati dei collegamenti tra il barbiere e il signore in carcere. Pensano che potrebbero aver venduto Mauro. Poi mamma Bianca vede su un giornale la foto dello sceicco Mohammed Al Habtoor e pensa sia suo figlio, perché riconosce gli occhi e due cicatrici, una sulla mano e l’altra sul sopracciglio. Lo sceicco avrebbe dato due appuntamenti al fratello di Mauro, ma poi non si sarebbe fatto trovare.”

Leggi anche–> “Mauro Romano è vivo”: si riapre il caso del bimbo scomparso

Poi, l’appello commovente dei genitori: “Il cerchio si sta stringendo, dopo 44 anni scoprire che mio figlio è vivo e vive in un altro posto. Tante cose corrispondono, segni particolari, gli occhi, la fisionomia. Mettiti nei miei panni, torna. Poi è normale, lui si è creato una famiglia, poi si fa la sua vita. Nel ’99 l’ho visto sul giornale. La cicatrice sulla mano e sugli occhi. Dopo 44 anni abbiamo scoperto che l’hanno preso. Per poter dire che è morto, devo vedere le ossa di mio figlio. Torna, mettiamo le cose a posto e poi ti fai la tua vita.”