Instagram, Paolo Conticini pubblica degli scatti di Pisa, la sua città e le sue emozioni arrivano dritte al cuore dei fan.

Dove è nato Conticini? A Pisa e la sua città, oggi più che mai, è per lui fonte di grande emozione e meraviglia. Lo sappiamo anche grazie ai social e al profilo Instagram di Paolo Conticini dove l’attore ha postato una serie di foto che raccontano proprio la sua città, Pisa. Grazie alla bellezza degli scatti di Andrea Boni e le poche, ma efficaci, parole di Conticini, il post ha fatto incetta di like e commenti positivi.

La foto di Pisa di Conticini scioglie i cuori

“La mia città e anche questo…un insieme di emozioni” scrive Paolo Conticini accanto alle foto postate su Instagram e la bellezza di Pisa scorre veloce nel web. Tanti gli amici che hanno commentato la foto come Monica Leofreddi che dichiara: “Scatto meraviglioso come la tua città”, o come Sandra Milo che dichiara “Un concentrato del meglio”. Insomma tutti sono concordi sulla meraviglia della città di Pisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

Cosa vedere cosa fare a Pisa, città natale di Paolo Conticini

Se non ci siete mai stati e avete deciso che Pisa sarà la meta del vostro prossimo viaggio sappiate che ci sono alcuni luoghi e monumenti che non potete proprio perdervi! A cominciare, neanche a dirlo, dalla famigerata Torre di Pisa, il battistero e la cattedrale nella famosissima Piazza dei Miracoli. Ma non finisce qui, passeggiando per il centro storico non potete non vedere Piazza dei Cavalieri, il Palazzo della Carovana e l’opera Tuttomondo di Keith Haring.

Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, su cosa fare e cosa vedere a Pisa cliccate qui! Abbiamo una guida pazzesca per voi!

Cosa fa Paolo Conticini oggi? Moglie, figli e mamma

Se oltre a Pisa vi ha incuriosito Paolo Conticini e volete sapere cosa fa oggi, se ha dei figli e chi è sua mamma siamo pronti a rispondere anche a questo!

Attualmente l’attore è fermo, ma nel 2020 ha preso parte a Ballando con le Stelle. Molto probabilmente si sta riposando e dedicando alla sua compagna. Ma per quanto riguarda i figli, Paolo e la compagna per ora non ne hanno e non sono nemmeno soliti parlarne pubblicamente. Oltre alla moglie, un’altra donna importantissima nella sua vita è la mamma di Paolo Conticini, Milena, per cui spende ogni volta che può splendide parole!