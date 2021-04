Stasera in tv, Name that tune: anticipazioni ed ospiti del 14 aprile 2021

Il quiz show musicale Stasera in tv ‘Name that tune – Indovina la canzone’ va in onda questa sera. Chi sarà ospite di Enrico Papi.

‘Name that tune – Indovina la canzone’, è il format in onda su TV8 con la conduzione di Enrico Papi. L’appuntamento ritorna alle ore 21:30 per vedere andare in scena la sfida tra otto vip, i quali andranno a sfidarsi in due squadre da quattro componenti ciascuna.

Saranno contrapposti uomini contro donne e gli invitati di questa puntata di ‘Name that tune – Indovina la canzone’ sono i segenti:

Donne

Orietta Berti;

Anna Tatangelo;

Sabrina Salerno;

Antonella Elia;

Uomini

Bugo;

Jake La Furia;

Dodi Battaglia;

Guillermo Mariotto;

Name that tune, l’entusiasmante quiz musicale di Enrico Papi

Enrico Papi è reduce dal successo riscontrato nel corso della prima edizione. Tra i giochi proposti nella puntata di stasera ci sarà quella delle Cuffie. Tre membri di ciascuna squadra mimeranno una canzone rispettivamente a Bugo e ad Antonella Elia, che dovranno indovinare il titolo di ogni brano.

E ci sono altri divertenti giochi previsti, tra i quali il Sette per Trenta, che mette a disposizione 7 canzoni da indovinare entro 30 secondi di tempo. Ognuno dei due partecipanti chiamati a cimentarsi in questa sfida potrà chiedere anche l’aiuto dei propri compagni di squadra in base ai jolly guadagnati.

Ed il team che uscirà vincitore avrà il diritto di ritornare la settimana successiva per difendere il proprio titolo. Oltre che su TV8 alle ore 21:30 il programma potrà essere visualizzato sul sito tv8.it nella sezione video, dopo la messa in onda della puntata odierna. Domenica 19 aprile 2021 alle 23:45 l’emittente trasmetterà la replica.

Particolare entusiasmo circonda Enrico Papi per questa avventura, che lui porta avanti con grande entusiasmo. Il suo nome è collegato subito, da parte della maggior parte di noi, a ‘Sarabanda’, in onda sulle reti Mediaset dal 1997 al 2005 e poi nel 2009 e nel 2017.