Miriam Leone compie oggi 36 anni: le sue FOTO più belle e provocanti

La splendida Miriam Leone continua ad occupare i nostri sogni. Lei festeggia il compleanno ed è sempre bellissima come quando vinse a Miss Italia.

Miriam Leone, sin dal 2008, è entrata nel cuore di tutti noi. La bellissima attrice siciliana è molto ammirata per la bellezza ed anche per la simpatia. Lei sa fare tanta ironia, anche nei confronti di sé stessa.

E come ogni donna, bella o meno bella che sia, ama fare sfoggio delle proprie fattezze estetiche. Sempre in maniera sensuale e mai scadendo nel cattivo gusto. La catanese festeggia il compleanno il 14 aprile, dal momento che lei è nata in questo giorno nel 1985.

Dalla vittoria all’edizione di Miss Italia proprio nel 2008 la strada compiuta è stata tanta. Lei è passata per gli schermi della Rai facendo da ottima spalla in ‘Mattina in Famiglia’ oltre che ben presenziando a ‘UnoMattina’.

Miriam Leone, una bellezza che non sfiorisce mai

Ben presto è anche cominciato il suo percorso alla recitazione, con i vari ‘Distretto di polizia’, ‘Un passo dal cielo’, ‘La dama velata’ e soprattutto la serie in tre stagioni partita da ‘1992’, grande esclusiva Sky. Proprio lì, nel ruolo di Veronica Castello, Miriam Leone ha fatto innamorare tutti quanti facendo sfoggio di bellezza ed anche di spregiudicatezza.

Inutile dirlo, è anzitutto la componente estetica che rende Miriam così desiderata. Senza nulla togliere alle sue tantissime altre qualità, come il senso dell’umorismo, la bravura raggiunta nella recitazione ed anche la profondità di pensiero che a volte lei manifesta con i suoi post su Instagram in particolare.

Lei è bellissima, di una bellezza tra l’altro unica. Perché la combinazione capelli rossi-occhi verdi non è da tutti. E questo la rende veramente speciale.

Fortunatissimo è il suo fidanzato Paolo Carullo, con il quale da un po’ di tempo si parla di possibili nozze. I due stanno insieme già da qualche anno e la loro intesa sembra davvero inscindibile.