Latina, terribile incidente stradale: Maddalena D’Anna morta a 25 anni

Maddalena D’Anna è morta a 25 anni in un tragico incidente: stava tornando a casa dopo un turno di lavoro quando ha perso il controllo della sua auto.

Aveva percorso quel tratto di strada centinaia di volte, e lo conosceva talmente bene che avrebbe potuto farlo a occhi chiusi. Ieri sera, però, per qualche strano motivo la sua auto ha sbandato con l’auto ed è finita fuori strada. Per Maddalena D’Anna, originaria di Acerra, in provincia di Napoli, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un’altra giovane vita stroncata in un drammatico incidente

Maddalena D’Anna è morta a soli 25 anni in un incidente stradale avvenuto lungo via Epitaffio a Latina. La ragazza era al volante della sua auto quando, per motivi ancora tutti da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andata fuori strada finendo contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.

A lanciare l’allarme, come riferisce anche Latina Today, sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, per la ragazza era ormai troppo tardi: i traumi e le lesioni riportate nell’impatto sono stati talmente gravi da non lasciarle scampo.

Sul posto sono presenti per tutte le verifiche e i rilievi del caso gli agenti della Polizia stradale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a svolgere le indagini sull’accaduto. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi e l’ipotesi più plausibile è che la giovane abbia perso il controllo dell’auto a causa del maltempo. La 25enne si era trasferita a Latina per lavoro e prestava servizio all’interno di una residenza per anziani. Ieri sera stava tornando a casa quando, per una tragica fatalità, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.