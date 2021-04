Jody Cecchetto, chi è la mamma Maria Paola Danna: età, lavoro, curiosità

Jody Cecchetto non è figlio d’arte solo da parte di padre, Claudio Cecchetto, ma anche da parte di mamma, Maria Paola Danna, scopriamo chi è!

Maria Paola Danna (1968) e Claudio Cecchetto (1952), nonostante i 16 anni di differenza, si sono conosciuti, innamorati e sposati nel 1992. Due anni dopo, nel 1994, nasce il loro primo figlio: Jody Cecchetto. Il ragazzo sembra aver deciso di seguire le orme del padre, storico disc jockey e produttore discografico, diventando un rapper e avendo lavorato in radio a RDS. Stasera, 14 aprile, Jody sarà ospite di Simona Ventura, conduttrice di Game of Games, il nuovo game show di Rai 2 arrivato già alla terza puntata.

Maria Paola Danna: non solo una bella donna

Sia Maria Paola Danna che Claudio Cecchetto hanno sempre avuto un rapporto speciale con i figli, che hanno cercato di supportare in tutte le scelte della loro vita.

Ma cosa fa Mapi Danna (così è anche conosciuta) oltre ad essere una mamma? La donna è l’ideatrice dei Love Books. Ma cosa vuol dire? Significa che Maria Paola Danna dà forma ai pensieri e ai sentimenti di chi non riesce ad esprimerli bene a parole. Secondo quanto detto dalla stessa autrice in un’intervista rilasciata a We for Wedding, lei aiuta queste persone, attraverso la scrittura, a mandare i loro messaggi alle persone care. Questo progetto va in onda in puntate da 5 minuti su Real Time, ma era nato come progetto cartaceo nel 2013. Poi era arrivato al quotidiano Il Giorno sotto forma di rubrica e, successivamente, alla radio con il programma Parlami d’amore.

Maria Paola Danna ha continuato parlato di quando è sbarcata sul mondo dei social e di internet: “La sfida editoriale del 2019 è il web: porto avanti un lungo Love Tour, sostenuto da un brand illuminato, che percorre tutta l’Italia e, a ogni tappa, mette in scena un love book in cui protagonisti sono web stars, influencer, tik toker. […] Dal digitale al reale milioni di teenagers assistono allo svelamento di ciò che per i loro miti conta davvero: le relazioni oltre lo schermo“.