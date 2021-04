Jody Cecchetto, chi è: età, carriera, social, vita privata

Jody Cecchetto è il figlio del celebre dj Claudio. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Jody Cecchetto, classe 1992, è il figlio di Claudio, storico disc jockey e produttore discografico, e di Maria Paola Danna. Dal papà ha ereditato la passione per la musica, dato che anche lui è un rapper e ha inciso alcuni brani. Oltre che un cantante, Jody è anche un presentatore e lavora in radio. Insomma, un figlio d’arte a tutti gli effetti. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Jody Cecchetto

Come detto Jody è nato nel 1992 e ha un fratello più giovane, Leonardo, del 2000. Si è già affermato come rapper e ha inciso il suo primo singolo nel 2015 insieme a Tony Real. In seguito ha lavorato in radio – proprio come il padre – a Rds.

La grande occasione per Jody Cecchetto è però arrivata con il programma Ready Music Play, in onda su Sky: un programma basato su una vera e propria gara di canto tra 4 giovani “tiktoker”, la cui sigla riprende la celebre canzone “Gioca Jouer” di papà Claudio, anche se riadattata.

Naturalmente Jody Cecchetto è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove conta centinaia di migliaia di seguaci. Le sue foto fanno sempre il pieno di like e le sue stories sono seguitissime. Quanto alla vita privata, il figlio di Claudio è fidanzato con Valeria Vedovatti, influencer da un milione di follower sui social. La loro storia d’amore appassiona moltissimi fan e promette di trasformarsi presto in qualcosa di molto serio.