Jake La Furia, qual è il vero nome e perché ha scelto di chiamarsi così

Jake la Furia è lo pseudonimo del rapper Francesco Vigorelli: perchè però il cantante, nato come Fame, ha cambiato nome?

Jake La Furia è lo pseudonimo del famoso rapper italiano Francesco Vigorelli, nato a Milano il 25 febbraio 1979. Il suo primo nickname nel mondo della musica fu Fame, derivato dalla sua tag (ovvero il modo in cui i graffitisti si firmano e che usano per distinguersi). Insieme ai colleghi Gué Pequeno e Dargen D’Amico Fame ha formato i Sacre Scuole; il gruppo si scioglierà nel 2001, in seguito ad alcune discussioni tra D’Amico e Vigorelli. Rimasti soli, Francesco e Gué hanno reclutato Don Joe (con cui avevano già inciso un album in precedenza): così i tre hanno creato i Club Dogo.

Il nuovo nome

E’ con la nascita dei Club Dogo che Fame cambia pseudonimo. Ispirandosi al personaggio Jake the Muss del film Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri, Francesco Vigorelli diventa ufficialmente Jake la Furia.

Jake La Furia nel 2020 ha fatto uscire l’album 17, in collaborazione con il collega Emis Killa (pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli). “La prima volta che vidi Emis Killa era piccolo, arrogante e lampadato. Ma aveva quel fuoco negli occhi che ti faceva capire che ce l’avrebbe fatta. Aveva fame. E talento. Col tempo è diventato un grande rapper, ed è diventato un grande amico, e questo è molto più difficile, ve lo assicuro” racconta Jake in un’intervista con AllMusic Italia. “Ho sempre pensato che se un giorno qualcuno avesse raccolto la mia eredità, sarebbe stato lui. Non potevo immaginare che avremmo iniziato questo processo facendo un disco insieme”.

Parlando del titolo scelto per il nuovo album, Jake la Furia commenta: “il disco doveva intitolarsi 17 prima ancora che il 2020 si rivelasse uno dei peggiori anni dalle origini della Terra ad oggi. Considerando che è un numero che tradizionalmente porta sfiga, l’idea era quella di essere scaramantici e di cavalcare l’idea di una possibile catastrofe da Armageddon. Dopodiché la catastrofe è avvenuta davvero”.