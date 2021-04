Jake La Furia è sposato: chi è la moglie, tutto quello che sappiamo

Jake La Furia è felicemente sposato, ma le sue nozze sono state celebrate in gran segreto. Ecco tutto quel che sappiamo su sua moglie.

Jake La Furia ha sempre rivelato pochissime informazioni sulla sua vita privata (e in particolar modo sentimentale), perché tiene molto a separare la sfera professionale da quella degli affetti e del tempo libero. Non ama condividere foto e altri contenuti che riguardano la sua famiglia neppure sui social network. Persino il suo matrimonio è stato “blindato”. Proviamo a conoscere più da vicino la donna che gli ha giurato eterno amore.

L’identikit della dolce metà di Jake La Furia

Diciamo subito che le immagini del matrimonio di Jake La Furia sono pochissime ed estremamente riservate: sappiamo che il famoso rapper ha sposato nel maggio 2017 la sua storica fidanzata e che alle nozze c’erano tutti i grandi esponenti del rap italiano, tra cui anche Marracash (è stato proprio lui a realizzare dei brevi video della cerimonia, postati sulle sue Instagram Stories).

Per il resto, la notizia delle nozze non è stata riportata in nessuna pagina social ufficiale del rapper: né sul suo profilo Instagram, né tantomeno sulle pagine ufficiali dei Club Dogo. Morale della favola: della moglie di Jake La Furia non si sa assolutamente nulla, così come nulla è dato conoscere del figlio della coppia. Non è nota né l’età, né il nome del bambino nato dalla loro relazione. Un bisogno di privacy, quello dell’artista milanese, che è davvero molto raro in ambienti dello spettacolo.

Fonti ben informate affermano però che il figlio di Jake La Furia e consorte sia nato prima delle misteriose nozze, e che proprio pensando al pargolo i due abbiano deciso di suggellare la loro storica relazione diventando ufficialmente marito e moglie.