Isola dei Famosi Story, che fine ha fatto Davide Silvestri della prima edizione

Isola dei Famosi Story. Vi ricordate Davide Silvestri? Era stato uno dei volti della prima edizione. Scopriamo che fine ha fatto.

Davide Silvestri era stato in concorrente de L’Isola dei Famosi. Era il 2003 quando l’abbiamo visto sbarcare sull’isola insieme agli altri naufraghi. L’uomo era molto amato dal pubblico e infatti era riuscito ad arrivare alle fasi finali del reality.

Sfortunatamente non era riuscito ad essere incoronato vincitore e si era dovuto accontentare del quarto posto. Da molti anni non appare sul piccolo schermo, vediamo che cosa sta facendo.

Isola dei Famosi Story: ecco tutto quello che c’è da sapere su Davide Silvestri

La prima edizione del survival reality era stata vinta da Walter Nudo, ma Silvestri era comunque riuscito a farsi notare. L’uomo aveva deciso di mettere in pausa la sua carriera da attore per fare l’esperienza sull’Isola. Forse non tutti si ricordano che aveva il ruolo di Marco Falcon nella serie “Vivere”.

Dopo la sua esperienza all’Isola, Silvestri si è dedicato al teatro, ma ha anche debuttato al cinema nel 2006. Lo abbiamo visto in film come “Scrivilo sui muri” e “La fidanzata di papà”. Ha continuato anche a recitare in diverse fiction come “Don Matteo 9” e “Che Dio ci aiuti”.

Ad oggi però ha lasciato il mondo del piccolo schermo per dedicarsi a una nuova passione. Ha iniziato a produrre una birra chiamata “Lira” insieme al cugini Kekko dei Modà.

Nonostante lo si veda più in televisione sui social è molto attivo. Il suo profilo vanta più 19mila followers. Lì pubblica molte foto della sua quotidianità e tra queste spiccano quelle con il suo amico a quattro zampe.

Gli anni passano ma le fan restano. Infatti, le sue ammiratrici lo trovano sempre molto affascinante. Il suo sguardo magnetico e la sua chioma bionda non smettono di incantare le fan.