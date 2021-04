Grande Fratello Vip, Dayane Mello fidanzata con Balotelli dopo il reality?

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Mario Balotelli e Dayane Mello avrebbero intessuto una relazione alla fine del reality.

Nei quasi sei mesi di permanenza al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha catturato l’attenzione e le simpatie del pubblico. La modella di origini sudamericane si è infatti aperta totalmente all’interno della casa, svelando dei dettagli intimi che riguardano la sua difficile infanzia e la sua attuale vita. Ad aumentare l’empatia del pubblico nei suoi confronti c’è stata anche la tragedia vissuta all’interno della casa: il fratello è morto in un incidente d’auto proprio mentre lei affrontava le ultime settimane del reality.

Concluso il Grande Fratello Vip, l’attenzione mediatica si è spostata su altri programmi e personaggi e l’unico a ricevere una costante copertura è stato Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip, infatti, è entrato a far parte del cast di opinionisti dell’Isola dei Famosi e pare sia al centro di alcuni progetti televisivi di Mediaset. A riportare l’interesse del pubblico sulla modella brasiliana è stato il settimanale Chi con una rivelazione clamorosa sulla sua vita sentimentale. Secondo quanto affermato, infatti, avrebbe instaurato una relazione sentimentale con Mario Balotelli e tra loro le cose si sarebbero fatte serie.

Dayane Mello è fidanzata con Mario Balotelli?

Che tra Mario Balotelli e Dayane Mello ci fosse un rapporto speciale non era un segreto. I due si sono conosciuti per caso in un locale, quando la modella era atterrata a Milano per uno shooting fotografico. Per lei si è trattato di un colpo di fulmine e negli ultimi 10 anni il loro rapporto è andato avanti ad intermittenza. A confidarlo al reality è stata la stessa Dayane ed anche il calciatore ha ammesso che tra loro c’è un rapporto decisamente intimo. Se alla fine di questo percorso televisivo i due abbiano deciso di provare a formare una coppia fissa, però, è un dettaglio che al momento rimane un semplice rumor.

Proprio la confidenza maturata in questi anni, ha portato Balotelli a commettere una gaffe a sfondo erotico. Ospite del Grande Fratello Vip, Mario è stato incalzato da Signorini dopo che Dayane ha confessato che gli avrebbe fatto piacere che fosse all’interno della casa. Il conduttore quindi ha detto all’ospite: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro” e questo con una caduta di stile ha risposto: “Mi vuole lì dentro e poi mi dice ‘Basta, basta fa male'”. Dopo la frase infelice il calciatore si è scusato pubblicamente ed ha spiegato che la loro confidenza è tale che anche frasi volgari di questo tipo fanno parte del loro modo di scherzare.