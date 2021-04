Gessica Notaro, sfinita dopo l’intervento: come sta veramente

Gessica Notaro si è sottoposta ad un nuovo e duro intervento in seguito all’attacco con l’acido subito nel lontano 2017 e rivela le sue condizioni.

Gessica Notaro è conosciuta per la triste vicenda di cronaca che l’ha resa protagonista nel gennaio del 2017, quando il suo ex fidanzato Edson Tavares l’aggredì sfregiandola al volto con l’acido. Da quell’evento sono passati anni e Gessica ne ha affrontate di tutti i colori.

Gessica Notaro è diventata un simbolo e un punto di riferimento, sempre attiva e in prima linea per combattere contro la violenza sulle donne. Recentemente la donna, diventata per moltissime un’eroina, ha intrapreso un percorso con il suo chirurgo plastico di fiducia per tornare a vedere finalmente il suo volto dopo tanti anni. “E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta. L’intervento è durato circa due ore e oggi la situazione è stata molto impegnativa, sia per me che per i miei dottori“, fa sapere in un post su Instagram.

Gessica Notaro, com’è andato l’intervento di chirurgia laser

“Sono stata presa da un momento di sconforto come è normale che sia perché inizio a vedere il traguardo ma sono moralmente sfinita“, ha rivelato Gessica Notaro sul suo profilo Instagram. La cantante si sta già riprendendo dalle ferite dell’ultimo intervento di chirurgia laser e si è sottoposta ad un nuovo intervento di chirurgia laser proprio oggi, 14 aprile, e negli scorsi giorni si è mostrata provata psicologicamente.

“Se volete cominciare a mandarmi un po’ di energie positive e un po’ di carica non mi dispiace“, aveva chiesto solo qualche giorno fa Gessica Notaro ai suoi followers. Oggi, invece, fa sapere che nonostante l’ottima riuscita dell’intervento è molto provata fisicamente e non riesce a fare un video per ringraziare i suoi sostenitori. Il suo volto è infatti bendato e la giovane spera soltanto di riuscire a mangiare un cibo leggero e mettersi a riposare dopo il duro intervento.