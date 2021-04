Franceska Pepe, la verità sulla relazione con Vittorio Sgarbi: cosa accadde

Il tempo passa e ancora non siamo certi di cosa sia veramente successo tra Vittorio Sgarbi e la modella Franceska Pepe, scopriamolo!

Franceska Pepe è una modella e influencer ventinovenne nata a Sarzana, in Liguria, divenuta nota per aver posato per Playboy, per aver recitato nella webserie italiana di Lory Del Santo The Lady, per aver partecipato al Grande Fratello Vip 5 e, ultimo non per importanza, per aver avuto un presunto flirt con Vittorio Sgarbi. Perché presunto? Perché i due protagonisti della storia raccontano due versioni diverse di ciò che c’è stato tra di loro. Questo, come si può immaginare, ha fatto incuriosire molte persone. Ma che è successo?

Fraceska Pepe e Vittorio Sgarbi: chi dirà la verità? Ai posteri l’ardua sentenza

La vicenda di questa presunta relazione tra Fraceska Pepe e Vittorio Sgarbi non è molto chiara. I due si sarebbero conosciuti nel 2017 ad un evento e, dice Il Corriere dell’Umbria, l’intesa c’è stata da subito nonostante i 40 anni di differenza anagrafica. Né la modella né il critico hanno mai usato la parola amore nel descrivere il loro rapporto, qualunque accezione esso abbia. L’argomento era uscito mentre lei si trovava nella casa del Grande Fratello e lì aveva spiegato come i due si fossero incontrati ad un evento e lui le avesse chiesto di accompagnarla ad una mostra e che quindi tutta la relazione era stata montata a tavolino. Scherzano, alla domanda quanto fosse durata la storia, la giovane ha risposto “sette ore!”.

Mentre lei era concorrente del programma, Sgarbi è andato ospite da Barbara D’Urso, la quale ha chiesto delucidazioni al critico d’arte su questa presunta relazione. Lui ha spiegato come nulla fosse stato deciso a tavolino e tra i due c’era stato un bacio dietro un angolo della mostra. Viste le due versioni discordanti, Barbara D’Urso ha deciso di invitarli entrambi una volta che Franceska era uscita dalla casa del Grande Fratello. Si può dire che i toni si sono scaldati abbastanza velocemente e quella è diventata una delle litigate più famose dell’ultimo periodo. Nonostante questo incontro, i due sono rimasti forti nelle loro posizioni: per la Pepe non è successo nulla, neanche un bacio, per Sgarbi c’è stato anche qualcosa di più. Chi avrà ragione? Solo il tempo ce lo potrà dire, forse.