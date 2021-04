Fognini contro la telecronista Sky Pero: cosa è successo tra i due

Negli scorsi anni c’è stato qualche screzio tra Fabio Fognini e la telecronista Sky Elena Pero: scopriamo cosa è successo.

Nel mondo del tennis, se uno dei nostri tennisti commette un errore o gioca una pessima partita, non gli vengono dati alibi e lo si critica apertamente. I giornalisti sportivi che si occupano di seguire le partite dei tornei Atp, infatti, sono spesso duri con i protagonisti in campo. Una critica che vuole essere costruttiva e che cerca di essere imparziale, giudicando in maniera uguale sia i nostri atleti che quelli stranieri.

Una schiettezza che probabilmente è favorita dalla tipologia di sport praticato. A differenza degli sport di squadra, nel tennis non c’è da valutare la prestazione ed il livello del gruppo e dunque non si può fare un ragionamento complessivo nel quale si può salvare la prestazione del singolo. Ne deriva un commento a volte impietoso, che l’atleta deve imparare a gestire. Lo sa bene Fabio Fognini, per anni al centro della critica per prestazioni non all’altezza del suo potenziale.

Fognini, indispettito dalla telecronista Sky Pero

Considerato da sempre un grandissimo talento, Fabio Fognini da ragazzo non è riuscito a capitalizzare questo potenziale. Solo con la maturità, il tennista è riuscito a rendere al meglio, riuscendo ad arrivare tra primi 10 del mondo. Nel 2014 il talento azzurro si è reso protagonista di una sfuriata al torneo di Montecarlo, comportamento per il quale è stato criticato aspramente da tutta la stampa. In quella occasione Fabio ha compreso l’errore e non ha replicato alle critiche.

Nel 2017, però, Fognini non ha accettato che il suo nome venisse fatto nel corso di una partita in cui non giocava. Nell’incontro contro Murray di quell’anno, la telecronista Sky Elena Pero lo aveva già criticato sottolineando come non avesse avuto la giusta forza mentale per vincere. Lo stesso anno, mentre commentava l’incontro tra Djokovic e Gulbis, la giornalista ha detto che il nostro Fognini aveva la medesima debolezza psicologica mostrata da Gulbis. Sentendo quel commento il tennista azzurro si è infastidito e si è rivolto direttamente alla giornalista scrivendo: “Anche commentando Djokovic-Gulbis esce il mio nome? Perché Elena??”.