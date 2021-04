Dodi Battaglia, chi è l’ex compagna Loretta Lanfredi: perché finì tra loro

Il componente dei Pooh Dodi Battaglia è stato legato a lungo alla compagna Loretta Lanfredi. Scopriamo perché finì il rapporto tra i due.

Il componente dello storico gruppo italiano Pooh, Dodi Battaglia, è stato a lungo legato all’attrice Loretta Lanfredi. La donna ha avuto una carriera di gran rispetto e l’amore con il chitarrista è stato profondo, nonostante alla fine i due non siano rimasti insieme.

Dodi Battaglia è stato legato con Loretta Lanfredi, dalla quale ha avuto il suo terzogenito, Daniele. Il chitarrista non ha sposato l’attrice, probabilmente a causa del divorzio dalla prima moglie Louise Van Buren, che era avvenuto poco tempo prima. La loro relazione non durò molto tempo, in quanto pochi anni più tardi il chitarrista dei Pooh incontrò la seconda moglie, la pilota Alessandra Merluzzi.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, Dodi Battaglia propone “Concerti solo per vaccinati”

LEGGI ANCHE -> Dodi Battaglia: “Io sempre contrario allo scioglimento dei Pooh”

Dodi Battaglia, il rapporto con Loretta Lanfredi

Il figlio che Dodi Battaglia ha avuto dalla compagna Loretta Lanfredi, Daniele, classe 1981, è cresciuto nel mondo dello spettacolo e ha scelto di seguire le orme dei genitori. Si è fatto conoscere come speaker radiofonico, cantante e conduttore televisivo. Nel 2010 ha vinto l’edizione de “L’Isola dei Famosi“, aggiudicandosi il premio dei 200 mila euro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Daniele ha collaborato con il padre Dodi Battaglia nella sua etichetta discografica come compositore, autore e produttore e ha registrato diversi inediti, usciti nel primo album da solista, intitolato “Tutto il mare che vorrei“, che è uscito nel 2008. Dalla madre, però, ha ripreso l’amore per il teatro e la recitazione. In molti ricorderanno Loretta Lanfredi per la sua interpretazione in “Ho conosciuto Magnus” di Paolo Angelini. Sull’unione con il chitarrista dei Pooh, l’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo e la loro unione è sempre stata vissuta lontano dai riflettori.