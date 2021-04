Dodi Battaglia figli: chi sono Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia

News Dodi Battaglia figli, cosa sappiamo sul conto di Sara Elisabeth, Serena Grace, Daniele e Sofia, nati da tre madri diverse.

Dodi Battaglia figli, il chitarrista dei Pooh ha avuto due figlie dal matrimonio con Louise Van Buren. Si tratta di Sarah Elizabeth e di Serena Grace. Altri due sono venuti al mondo da altrettante relazioni. Daniele Battaglia è nato dal rapporto avuto con Loretta Lanfredi, mentre Sofia è il frutto dell’amore che perdura ancora oggi con la terza moglie, Paola Toeschi.

Prima di quest’ultima, Dodi aveva sposato Alessandra Merluzzi, senza che i due generassero alcun figlio. In merito alle prime due eredi di casa Battaglia, Sarah Elizabeth e Serena Grace hanno come discendente nientemeno che Martin Van Buren, ottavo presidente degli Stati Uniti vissuto tra 1782 e 1862.

Battaglia e Louise Van Buren si conobbero al Vum Vum di Roma, l’altro locale della movida romana negli anni ’60 e ’70. Le loro figlie Sarah Elizabeth e Serena Grace sono nate rispettivamente nel 1975 e nel 1977. Tutte e due hanno intrapreso da tempo dei percorsi professionali che nulla hanno a che fare con la musica o con il mondo dello spettacolo.

La prima ha compiuto il percorso di studi in Scienze Politiche, dedicandosi all’attività di diplomatica. La secondogenita dei figli di Dodi Battaglia è invece una designer di moda. A loro due suo padre dedicò ‘Più in alto che c’è’, primo album da solista uscito nel 1985 e che vedeva anche la partecipazione di Vasco Rossi.

Dodi Battaglia figli, chi sono gli ultimi due, Daniele e Sofia

Il disco era dedicato anche a Daniele Battaglia, terzo figlio del membro dei Pooh, nato dopo che il musicista e la Van Buren si separarono per poi divorziare. Sara Elizabeth ha reso poi Dodi nonno partorendo la figlia Victoria nel 2009.

Per quanto riguarda proprio Daniele Battaglia, lui attualmente è uno speaker di Radio 105, ed è molto quotato. La madre è l’attrice Loretta Lanfredi, la cui relazione con Dodi durò poco. Daniele è noto anche per avere vinto l’edizione del 2010 de ‘L’Isola dei Famosi’. Nel 2008 ha pubblicato un suo album dal titolo ‘Tutto il mare che vorrei’.

Inoltre ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive come ‘Quelli che il Calcio’ e ‘Colorado’. È un amico fraterno di Francesco Facchinetti, figlio dell’altro membro dei Pooh, Roby. Al punto che Facchinetti Jr. l’ha scelto come padrino di battesimo di sua figlia Mia.

Co-conduce assieme a Diletta Leotta ‘105 Take Away’, on air ogni giorno su Radio 105. È legato con la collega Nadia Venturini, drammaturga ed anch’ella speaker della sua stessa emittente. Sembra che i due stiano insieme sin dal 2012 e pare che la loro storia prosegua bene, con amore reciproco.

Per finire, dalla terza moglie Paola Toeschi, scrittrice, ecco nascere nel 2005 Sofia Battaglia. Sofia, l’ultimogenita, è quella che più ha ereditato la passione per la musica da suo padre. Ha studiato pianoforte dando anche un saggio della sua bravura in televisione, durante un collegamento con ‘Domenica Live’ da casa, mentre il suo celebre papà era ospite in studio.

La mamma Paola Toeschi ha dovuto affrontare un tumore al cervello, poi superato. E la ragazza ha giocato un ruolo fondamentale nel far si che la donna non smarrisse la bussola per lo sconforto.