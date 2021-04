Ancora un confronto importante per il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, che si ritroverà contro il campione Djokovic: ecco dove seguirla

Un’altra sfida importante per Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano affronterà al secondo turno dell’Atp Masters1000 di Montecarlo 2021 il numero uno al mondo Djokovic. In passato i due si sono allenati insieme condividendo anche un’esibizione. Il tennista serbo ritornerà così in campo dopo la finale degli Australian Open vinta contro Daniil Medvedev, che è assente in quest’edizione a causa della positività al Covid-19. Al primo turno Sinner ha superato lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, un osso duro per tutta la durata del confronto ed è stato semifinalista a Marbella.

Djokovic contro Sinner, dove vederla in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo. Si giocherà come secondo sul Campo Ranieri III dopo Rublev-Caruso, e sarà possibile assistere alla sfida a partire dalle 12:30 e non prima. Dopo la finale persa a Miami, ecco che per l’altoatesino arriverà una sfida da urlo contro il primo giocatore attualmente al mondo. Un confronto importante per conoscere ancora meglio i margini di miglioramento del giovane tennista italiano, voglioso di conquistare il mondo ed essere tra i primi di sempre.