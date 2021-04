Jody Cecchetto, chi è il fratello Leonardo Cecchetto: età, foto, social

Claudio Cecchetto ha sicuramente passato la passione per la musica ai due figli: sia Jody che Leonardo hanno trovato il loro posto nel mondo del rap.

Questa sera, tra gli ospiti di Game of Games – gioco loco (su Rai Due) ci sarà anche Jody Cecchetto. Il ragazzo, figlio del noto produttore e discografico Claudio Cecchetto, dopo l’inizio della carriera da rapper (iniziata nel 2015 con il singolo Sex Machine) si sta avvicinando anche al mondo della televisione. Jody, però, non è l’unico dei figli di Cecchetto di cui si parla molto ultimamente: anche il fratello Leonardo sta attirando l’attenzione del grande pubblico.

Leonardo Cecchetto

Sia Jody che Leonardo sono nati dal matrimonio di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna. “Quando ho conosciuto Mapi, che ha 16 anni meno di me, non credevo avrei avuto figli” ha raccontato Claudio. “Ero troppo preso dal lavoro e sempre senza una lira in tasca perché reinvestivo nelle radio tutto quello che guadagnavo. Avevo anche un problema medico che mi impediva di procreare. Ne abbiamo parlato e lei mi ha detto: ‘si può fare’. Ho fatto un piccolo intervento e sono arrivati Jody e Leonardo”.

Leonardo ha 17 anni ma ha già trovato il suo posto nel mondo della musica. All’inizio della sua carriera ha esordito con il singolo Alla fine del mondo, riscuotendo un certo successo. I veri fans però sono arrivati quando un rapper misterioso, di nome OEL, ha pubblicato la canzone Le focaccine dell’Esselunga. A lungo, infatti, Leonardo ha nascosto la propria identità dietro questo pseudonimo, tenendo sulle corde tutto il web.

Parlando dei suoi figli in un’intervista con Domani Press, Claudio Cecchetto ha ammesso di ispirarsi molto ai figli. L’uomo, infatti, pensa che il futuro sia sui social: ad ispirarlo pare che siano stati anche Jody e Leonardo. “Imparo molto da loro” ha detto Cecchetto. “Hanno ereditato anche loro entrambi la passione per la musica. Il più piccolo, Leonardo, scrive e vive di trap, ha allestito uno studio di produzione e recentemente ha pubblicato la canzone Le focaccine dell’Esselunga che ha auto un buon riscontro di pubblico. Jody oltre ad essere presentatore ama spaziare in campi artistici diversi. Entrami hanno voglia di divertirsi, da genitore non voglio fare pressione ma preferisco lasciarli liberi di seguire le proprie passioni”.