Che fine ha fatto Silvio Muccino? L’ultimo film da attore quattro anni fa

Silvio Muccino, che fine ha fatto l’attore: dopo diversi successi è sparito nel nulla, ecco cosa pare stia facendo adesso.

Silvio Muccino è uno scrittore, attore, sceneggiatore e regista italiano, ricordato sopratutto per aver vinto il premio Davi giovani nel 2008. L’uomo, però, dopo aver recitato per l’ultima volta nel film di Paolo Genovese “The Place” nel 2017, sembra essere scomparso dalle scene. Ecco cosa abbiamo scoperto sulla vita privata dell’attore.

Silvio Muccino: ecco cosa fa adesso l’attore, fratello minore di Gabriele

Silvio, classe 1982, è il fratello minore del celebre regista Gabriele Muccino, famoso e molto amato nel mondo del cinema italiano. Il “piccolo” Muccino, oggi 39enne, ha debuttato al cinema quando aveva appena 16 anni nel film “Come te nessuno mai”, diretto proprio dal fratello. In seguito alla sua prima comparsa Muccino vince il premio di miglior attore rivelazione e dopo quattro anni, grazie ai ruoli interpretati in “Ricordati di me” e “Che ne sarà di noi” ottiene 2 nominaton ai David di Donatello. Era il 1999.

Negli anni 2000 Muccino continua la carriera d’attore, ottenendo grandi successi grazie alla partecipazione in “Manuale d’amore” e dalla collaborazione con Carlo Verdone nel film “Il mio miglior nemico”. Nel 2006 pubblica il suo primo romanzo, scritto a quattro mani insieme a Carla Vangelista, vendendo quasi 1 milione di copie. Il secondo libro dello scrittore esce nel 2011, “Rivoluzione n.9”, e nel 2017 il terzo: “Quando eravamo eroi”. Nel 2019 alcuni gossip hanno iniziato a raccontare che l’attore si fosse trasferito in Umbria per aprire un mobilificio, ma la notizia è stata presto smentita e oggi sappiamo che Silvio Muccino vive in un casolare, dove si sta dedicando a una delle sue più grandi passioni da sempre: la scrittura.

Pare anche che negli ultimi anni Silvio e il fratello abbiano litigato violentemente, dopo che l’ex moglie accusò Gabriele Muccino di violenza domestica. Gabriele querelò il fratello, ritirando poi la querela a gennaio del 2020 come segnale di pace.