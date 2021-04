Oggi, mercoledì 14 aprile 2021, ci sarà anche Marco Cecchinato in campo al secondo turno dell’Atp Montecarlo: la sfida contro il belga Goffin, ecco dove seguirla

Un’altra giornata all’insegna del grande tennis per gli italiani presenti all’Atp Masters1000 di Montecarlo 2021. In campo anche Marco Cecchinato che affronterà al secondo turno David Goffin con il quarto precedente tra i due tennisti. Chi vincerà sarà protagonista al terzo turno tra il vincente tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego. Dopo aver trionfato al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3, il tennista italiano cercherà in tutti i modi di qualificarsi al turno successivo per un possibile derby italiano contro Sonego.

Cecchinato contro Goffin, diretta tv e streaming

Sarà un confronto duro contro il belga David Goffin, numero 15 al mondo, che ha superato al primo turno il croato Marin Cilic in un match del tutto equilibrato. A partire dalle 11 è possibile assistere al match che andrà in scena sul Campo 2 di Monaco al Monte Carlo Country Club. Il confronto sarà possibile vederlo in diretta su Sky Sport e in streaming su Skygo con tutti gli appuntamenti dell’Atp Montecarlo. Ancora una volta ci saranno tanti italiani in gara con la possibilità di vederli al terzo turno prima del rush finale delicato.