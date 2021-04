Cashback, ritardi negli aggiornamenti: la classifica

Super cashback, la classifica aggiornata al 14 aprile mattina: ritardi nel conteggio dei pagamenti sull’app Io

La classifica aggiornata del Super cashback al 14 aprile mattina fa registrare un numero di 236 transazioni per chi si trova nell’ultima posizione utile per ricevere il premio di 1500 euro. Si tratta della posizione numero 100mila. I primi 100mila in classifica per numero di transazioni entro il 30 giugno, avranno diritto, oltre al 10% di quanto pagato con la carta registrata sull’app Io, altri 1500 euro di premio extra. Negli ultimi giorni, però, è stato riscontrato un problema tra molti partecipanti al concorso. Tanti pagamenti non sono ancora stati registrati dall’App Io. Probabile che il ritardo sia dovuto ad ulteriori controlli in corso per individuare i furbetti del cashback. Le transazioni, in effetti, sono aggiornate solo al 9 aprile e fino a questa data si registrano anche dei pagamenti mancanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cashback, aggiornamenti fermi al 9 aprile

I ritardi potrebbero essere dovuti anche ad un aumento delle transazioni e dei pagamenti,. Nelle ultime settimane, infatti, c’è stato un incremento rispetto ai primi due mesi di concorso. Il gioco ha coinvolto molti più italiani che credono di poter raggiungere il super premio da 1500 euro. Tuttavia, le istituzioni coinvolte stanno studiando il sistema per bloccare i furbetti, coloro che frazionano i pagamenti presso gli stessi esercenti. Clamoroso è stato il caso dell’uomo che ha effettuato più rifornimenti da 5 euro di carburante alla pompa di benzina. Il cattivo utilizzo del sistema provoca anche l’aumento del lavoro per gli esercenti. Si pensi, ad esempio, a benzinai e supermercati, dove la moltiplicazione dei pagamenti si trasforma i maggiore lavoro per cassieri e distributori di carburante.

Leggi anche > Bonus 2400 euro, in arrivo novità

La curiosità sui provvedimenti che saranno presi cresce tra i partecipanti al cashback. Intanto le proiezioni portano a oltre 400 le transazioni totali necessarie per poter rientrare nei 100mila fortunati vincitori del super cashback.

Leggi anche > Reddito di cittadinanza, la linea di Draghi