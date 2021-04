Borussia Dortmund – Manchester City: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Borussia Dortmund e Manchester City è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si va completando il quadro delle semifinaliste di questa Champions League. Le prime due a passare il turno sono state il PSG, che ha perso uno a zero in casa con il Bayern Monaco, al termine di una sfida spettacolare, ma che aveva vinto tre a due in trasferta, e il Chelsea. Anche gli inglesi hanno perso una rete a zero, ma sei giorni prima avevano vinto due a zero.

Le sfide in programma invece stasera sono altre due grandissime partite molto attese: gli inglesi del Manchester City saranno ospiti dei tedeschi del Borussia Dortmund, mentre il Liverpool ospita il Real Madrid, la squadra più blasonata a livello europeo. Nella prima sfida, i tedeschi sono chiamati alla rimonta contro la forte formazione inglese per la quale sembra profilarsi lo scudetto in Premier League.

Precedenti di Borussia Dortmund – Manchester City e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Signal Iduna Park tra i padroni di casa tedeschi del Borussia Dortmund e gli ospiti del Manchester City, è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football e Sky 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Le due squadre si sono affrontate solo quattro volte, di cui appena tre in partite ufficiali. Due i precedenti prima della sfida di andata vinta dal City per due a uno. Era la stagione 2012-2013 e le formazioni vennero accoppiate nella fase a gironi: all’andata terminò in parità con gol di Reus a cui rispose Mario Balotelli, al ritorno vinse di misura il Borussia Dortmund con gol di Julian Schieber al 57′. C’è anche un’amichevole tra le due formazioni, nel 2018, vinta dai tedeschi per una rete a zero.

Borussia Dortmund e Manchester City, le due squadre in campo: le formazioni

Terzic e Guardiola stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: