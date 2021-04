ATP Montecarlo: Sonego – Zverev dove vederla in streaming e diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Sonego opposto a Aleksandr Zverev.

Giornata da incubo per gli azzurri impegnati negli incontri dell’ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 europeo della stagione. In mattinata, sono stati eliminati nell’ordine Salvatore Caruso, Jannik Sinner e Marco Cecchinato, mentre l’unico che è riuscito a superare il turno è il campione in carica del torneo, Fabio Fognini.

Il marito di Flavia Pennetta, sicuramente il più forte tennista azzurro degli ultimi 20 anni tra alti e bassi, aveva comunque l’impegno più facile sulla carta, dovendo affrontare Jordan Thompson, il numero 63 al mondo. Proibitive le altre sfide e difficile anche quella che vede impegnato oggi Lorenzo Sonego, dopo la vittoria di ieri contro il forte ungherese Márton Fucsovics.

Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev: chi è l’avversario dell’azzurro

Il “polpo azzurro” è chiamato oggi a un primo interessante impegno dopo aver scalato la classifica ATP grazie al torneo vinto in terra sarda la scorsa settimana. Peraltro è riuscito a imporsi sia in singolare che nel doppio e senza troppi clamori si sta rivelando uno dei tennisti azzurri più in forma del mondo. Di fronte c’è però uno scoglio che sulla carta è davvero difficile da battere.

Stiamo parlando di Aleksandr Aleksandrovič Zverev, tennista tedesco di origini russe che è il numero sei al mondo. Testa di serie n.5, il tedesco di origini russe inizia la sua quinta presenza consecutiva ai Masters di Monte Carlo nella giornata di oggi, con un ottimo potenziale. Ha sempre vinto almeno una sfida in questo torneo e la miglior prestazione conseguita è una semifinale ottenuta nel 2018. Quest’anno ha ottenuto una bella vittoria al torneo di Acapulco.

Vedere il match di tennis tra Sonego e Zverev in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura della valanga azzurra del tennis, che stavolta affronta un Masters 1000 di grande prestigioso, come il torneo di Montecarlo. Tutti gli incontri dell’ATP di Montecarlo sono visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go. Invece, il canale tematico in chiaro Supertennis, oltre a dedicare una finestra costante sul torneo, manda in onda il big match della giornata ogni sera in prime time. Per seguirlo, basta sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o andare sul sito del canale per lo streaming gratuito.