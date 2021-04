Adam Perkins, morta a 24 anni la star di Vine: il dolore del gemello FOTO

Era diventato famoso sul web grazie ad una breve clip, ma purtroppo Adam Perkins non potrà più vivere quei momenti. È scomparso nelle scorse ore.

Adam Perkins, star della piattaforma di contenuti multimediali Vine in passato, è morto all’età di soli 24 anni. Ne ha dato notizia suo fratello gemello Patrick, attraverso un messaggio condiviso sui social network.

Il decesso è avvenuto lo scorso 11 aprile ma si è saputo soltanto in queste ore. Patrick Perkins soltanto a distanza di qualche giorno si è deciso a farlo sapere agli ammiratori di suo fratello.

Per il resto nessun’altra informazione risulta nota in merito alla morte di Adam Perkins. Il post in cui viene svelata la scomparsa di quest’ultimo è molto lungo e denso di parole di tristezza e di dolore. Perché perdere un gemello è una mancanza particolare, come Patrick stesso sottolinea.

“Mio fratello, Adam Perkins, è morto domenica scorsa, 4 aprile 2021. Non riesco nemmeno ad esprimere a parole cosa significhi questa perdita per me. Mi viene spesso posta la domanda: “Com’è essere un gemello?” e la mia risposta di solito è “Com’è non essere un gemello?”.

Adam Perkins, il dolore straziato di suo fratello gemello Patrick

“Essere un gemello è una parte molto centrale della mia identità. Sto lottando per trovare le parole per spiegare come sarà per me vivere in questo mondo senza di lui, il mio migliore amico”.

Inoltre Patrick aggiunge che farà pubblicare l’album ‘Latch Relay’ in vinile ed in edizione limitata che Adam aveva preparato. Ammiratori, amici e parenti sono increduli per quanto è successo.

Da più parti stanno arrivando messaggi di dolore e di cordoglio nei confronti di Patrick e della sua famiglia. Lui aveva acquisito una notevole popolarità nel 2015 a causa di un siparietto pubblicato su Vine nel quale faceva la parodia di uno spot della catena di ristoranti statunitense ‘Chili’s‘.

Da lì sono nati diversi altri meme sul web. Ed Adam ha approfittato della notorietà acquisita lanciando sé stesso in qualità di cantautore.