Masterchef, Valerio Braschi vincitore della sesta edizione ha un ristorante? Dove si trova, il menù i prezzi e qualche gossip sulla fidanzata!

Iperattivo, saltellante, pieno di energia e di inventiva. Così potremmo definire Valerio Braschi di Masterchef Italia, vincitore meritatissimo della sesta edizione del cooking show. Dopo aver conquistato il titolo il giovanissimo chef ha fatto la giusta gavetta, ma ora la sua carriera in cucina ha ottenuto grandi risultati visto che ha aperto il suo ristorante. Ma dove si trova il ristorante di Valerio di Masterchef? Come si chiama e quale menù estroso propone?

Il ristorante di Valerio Braschi di Masterchef, dove si trova e come si chiama

Nel cuore di Roma, vicino a Corso Trieste, in Via Zara si trova il Ristorante 1978 di Valerio di Masterchef. È lui il volto di questo straordinario locale dove l’ex concorrente del reality culinario più famoso d’Italia lavora, crea e cucina prelibatezze che richiamano clienti da tutto Italia e da tutto il mondo.

Sul sito del ristorante di Valerio a Roma vediamo la descrizione di quello che si prospetta essere come un viaggio culinario e gastronomico a tutti gli effetti. “L’autenticità affonda le radici nei dettagli più semplici. Da qui nasce il mio percorso come chef; dai sapori e dai profumi che la domenica bussavano al mio olfatto per darmi il buongiorno”. Si capisce subito dunque che la tradizione e l’innovazione si fondono perfettamente nel ristorante di Braschi. “Il mio passato, i viaggi e il costante studio mi hanno reso ciò che sono e ciò che voglio essere” chiosa sul sito lo chef!

Valerio Braschi a Masterchef 6

Il menù del ristorante di Valerio di Masterchef Italia e i prezzi

Valerio Braschi durante la gara di Masterchef era il concorrente che maggiormente osava e azzardava. Una caratteristica che è rimasta nel suo menù del ristorante 1978 a Roma. La proposta Degustazione Valerio 2K21 che comprende 10 portate per un prezzo di 100 euro vede infatti dei nomi di piatti molto particolari:

Piccione e Ricciola

PLANCTON

Lasagna 2021

La mia Santarcangelo

Spaghetti Blood-targa

Bottone Italia-Spagna

RAGÙ DELLA NONNA ELSA

Glacier 51

Errore perfetto 2.0

Kuri to miso

Se invece preferite assaggiare il menù alla carta di Valerio i prezzi vanno dai 16 ai 45 euro e i piatti spaziano tra tantissime prelibatezze come Lumache, ceci e guanciale oppure Gamberi rossi, curry indiano, lime come antipasto. Risotto alla prescinseua, fondo di piccione e spugnole oppure Cappelletti, patate arrosto e coniglio come primi piatti. Lingua di Wagyu, jus di manzo e ortaggi oppure Cefalo, tosatzu, cavolfiore bruciato come secondi.

Cosa fa Valerio oggi e chi è la sua fidanzata

La fidanzata di Valerio Braschi, fino a qualche tempo fa era la cantante Priscilla Cattaneo. Guardando sui profili social dei due però pare che ci sia qualcosa che non va. Dalle dediche, passando alle foto insieme che popolavano il loro feed fino a qualche mese fa, siamo passati al silenzio. Forse Valerio e Priscilla si sono lasciati? Tutto fa supporre che sia così, anche perché le foto insieme sono sparite dai profili Instagram dei due. Ovviamente sono solo supposizioni, potrebbe benissimo essere che i due abbiano deciso di separare lavoro e vita privata.