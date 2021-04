Vaccino Johnson & Johnson, chiesta sospensione per effetto collaterale

Il vaccino Johnson & Johnson finisce sotto accusa per il sorgere di una reazione imprevista. Gli Stati Uniti chiedono una pausa cautelativa.

Vaccino Johnson & Johnson, sorgono i primi problemi. Le agenzie sanitarie federali statunitensi nella giornata di martedì 13 aprile 2021 hanno chiesto una pausa immediata nell’uso di questo ritrovato monodose dopo che sei destinatari hanno sviluppato una malattia rara che comporta il sorgere di coaguli di sangue. Erano stati tutti vaccinati due settimane fa.

Tutti e sei i riceventi erano donne di età compresa tra i 18 ei 48 anni. Una di loro è morta ed una seconda è ricoverata in Nebraska in condizioni critiche. Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto finora iniezioni del vaccino Johnson & Johnson e circa nove milioni di dosi sono in procinto di essere utilizzate in USA, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention.

“Stiamo raccomandando una pausa nell’uso del vaccino Johnson & Johnson a cscopo cautelativo”, afferma il dottor Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della Food and Drug Administration. A lui si unisce la dottoressa Anne Schuchat, vicedirettrice principale del CDC, la quale ribadisce come questi casi controversi sembrino essere comunque “estremamente rari”.

Vaccino Johnson & Johnson, sorgono effetti indesiderati: chiesto lo stop

Mentre la mossa è stata inquadrata come una raccomandazione agli operatori sanitari negli Stati Uniti, il governo federale dovrebbe sospendere la somministrazione del vaccino in tutti i siti di vaccinazione gestiti a livello federale. I funzionari federali si aspettano che i funzionari sanitari statali lo considerino un forte segnale per fare lo stesso.

Scienziati con la F.D.A. e C.D.C. esamineranno congiuntamente i possibili collegamenti tra il vaccino e il disturbo e determinerà se la F.D.A. dovrebbe continuare ad autorizzare l’uso del vaccino per tutti gli adulti o limitare l’autorizzazione. Mercoledì è stata programmata una riunione di emergenza del comitato consultivo esterno del C.D.C.

La mossa potrebbe complicare sostanzialmente gli sforzi di vaccinazione della nazione in un momento in cui molti stati stanno affrontando un’ondata di nuovi casi e stanno cercando di affrontare l’esitazione del vaccino. I regolatori in Europa e altrove sono preoccupati per un problema simile con un altro vaccino contro il coronavirus, sviluppato da AstraZeneca e dai ricercatori dell’Università di Oxford. Questa preoccupazione ha aumentato una certa resistenza a tutti i vaccini, anche se la versione di AstraZeneca non è stata autorizzata per l’uso di emergenza negli Stati Uniti.

Anche gli altri vaccini avevano mostrato delle reazioni avverse

La stragrande maggioranza della fornitura di vaccini della nazione proviene da altri due produttori, Pfizer-BioNTech e Moderna, che insieme forniscono oltre 23 milioni di dosi alla settimana dei loro vaccini a due colpi. Non ci sono state preoccupazioni significative sulla sicurezza per nessuno di questi vaccini.

Ma mentre le spedizioni del vaccino Johnson & Johnson sono state molto più limitate, l’amministrazione Biden contava ancora sull’utilizzo di centinaia di migliaia di dosi ogni settimana. Oltre a richiedere una sola dose, il vaccino è più facile da spedire e conservare rispetto agli altri due, che devono essere conservati a temperature estremamente basse.

Non è chiaro in che misura la pausa nell’uso del vaccino Johnson & Johnson ostacolerà i piani dell’amministrazione Biden di fornire vaccino sufficiente per poter inoculare tutti gli adulti negli Stati Uniti entro la fine di maggio.

I funzionari federali temono che i medici possano non essere formati per cercare la malattia rara se i destinatari del vaccino ne sviluppano i sintomi. Le agenzie sanitarie federali hanno detto martedì mattina che “il trattamento di questo tipo specifico di coaguli di sangue è diverso dal trattamento che potrebbe essere tipicamente somministrato” per i coaguli di sangue.

“Di solito, un farmaco anticoagulante chiamato eparina viene utilizzato per trattare i coaguli di sangue. In questo contesto, la somministrazione di eparina può essere pericolosa e devono essere somministrati trattamenti alternativi “, afferma il comunicato.

In un comunicato stampa, Johnson & Johnson ha dichiarato: “Siamo consapevoli che con i vaccini Covid-19 sono stati segnalati eventi tromboembolici, inclusi quelli con trombocitopenia. Al momento, non è stata stabilita una chiara relazione causale tra questi rari eventi e il vaccino Janssen Covid-19. ” Janssen è il nome della divisione di Johnson & Johnson che ha sviluppato il vaccino.