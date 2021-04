Vaccino Johnson & Johnson Covid: la prima vittima negli USA

Gli effetti collaterali del vaccino monodose Johnson & Johnson contro il Covid-19: la prima vittima negli USA a causa di trombosi.

Le agenzie sanitarie federali statunitensi hanno chiesto una pausa immediata nell’uso del vaccino contro il Coronavirus monodose di Johnson & Johnson. Questo dopo che sei persone che lo hanno ricevuto negli Stati Uniti hanno sviluppato una forma molto rara di trombosi. Gli effetti collaterali entro circa due settimane dalla vaccinazione. Tutti e sei i destinatari della dose vaccinale che hanno sviluppato una trombosi erano donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni.

Una donna è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche. Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto finora iniezioni di Johnson & Johnson e circa nove milioni di dosi in più sono state spedite negli Stati Uniti, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention.

Vittima del vaccino anti Covid Johnson & Johnson: il caso mortale negli USA

“Stiamo raccomandando una pausa nell’uso di questo vaccino per un’abbondanza di cautela”, hanno affermato in una nota congiunta il dottor Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della Food and Drug Administration, e la dottoressa Anne Schuchat, vicedirettore principale del CDC. Poco dopo, il governatore Mike DeWine dell’Ohio, un repubblicano, ha consigliato a tutti gli operatori sanitari nel suo stato di interrompere temporaneamente la somministrazione di iniezioni a Johnson & Johnson. Anche lo Stato di New York e il Connecticut hanno subito seguito l’esempio.

Le agenzie del farmaco in Europa e altrove sono preoccupati per un problema simile con un altro vaccino contro il Coronavirus, sviluppato da AstraZeneca e dai ricercatori dell’Università di Oxford. Nelle scorse settimane, erano emersi diversi casi di trombosi. Intanto, la stessa casa farmaceutica Johnson & Johnson ha optato per il ritardo nella distribuzione del vaccino in Europa. Oltre a richiedere una sola dose, il vaccino è più facile da spedire e conservare rispetto a Pfizer e AstraZeneca. Mettere in pausa il vaccino potrebbe rallentare in tutto il mondo la campagna vaccinale.