Uomini e Donne, Alessio Lo Passo: la nuova vita dopo il carcere

Che fine ha fatto il concorrente di Uomini e Donne Alessio Lo Passo? Scopriamo insieme cosa fa l’uomo dopo i mesi trascorsi in carcere.

Lo abbiamo visto a lungo seduto sul trono di Uomini e Donne, la celebre trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Stiamo parando di niente meno che Alessio Lo Passo. Che fine ha fatto il concorrente del più famoso dating show italiano? Leggiamo dunque insieme cosa fa adesso l’uomo e come sta.

Alessio oggi ha ben 37 anni e vive lontano dalla luce dei riflettori. Non appare infatti più in televisione, ma nonostante questo mantiene attivi i suoi profili social e centinaia di utenti continuano a seguirlo ed ammirarlo. L’ex tronista sta proseguendo tramite il web con la sua carriera modello, riscuotendo un discreto successo. L’uomo ha inoltre aperto, più precisamente nel 2019, un negozio di abbigliamento chiamato Mas Amor che gli ha regalato parecchie soddisfazioni e lo ha reso a tutti gli effetti anche un imprenditore.

L’ex tronista di Uomini e Donne non è al momento single. La nuova fidanzata è niente meno che la splendida influencer Federica Pacela. I due si sono conosciuti grazie al reality Affinity. Entrambi avrebbero dovuto apparire in veste di concorrenti, ma alla fine non hanno partecipato alla trasmissione. La coppia è unita dall’estate 2020 e al momento sembra più innamorata e spensierata che mai. La nuova relazione pare sia stata di aiuto ad Alessio, che ha dovuto affrontare un durissimo momento una volta uscito di prigione.

Uomini e Donne, Alessio Lo Passo: durissimi i mesi trascorsi in prigione

Alessio Lo Passo ha dovuto trascorrere ben 5 mesi in prigione, dopo essere stato condannato per tentata estorsione. “Mi sono ritrovato in una vicenda penale per cui ho pagato un prezzo spropositato.” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne in merito. “Federica mi sta aiutando molto anche se credo che il tipo di esperienza che ho vissuto mi resterà dentro per sempre.” ha infine concluso. Alessio e Federica sembrano adesso sereni ed affiatati, pronti ad affrontare insieme i demoni del passato. Nei loro programmi futuri ci sono anche il matrimonio e i figli e i fan non vedono l’ora di assistere alla realizzazione dei desideri della coppia.