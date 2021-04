Uomini e Donne, il mistero Tina Cipollari: perché è scomparsa

A Uomini e Donne c’è un mistero in corso che riguarda l’opinionista Tina Cipollari, da giorni i fans si chiedono dove sia scomparsa.

La storica opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari, è da giorni assente dalla trasmissione. Recentemente ha festeggiato i suoi vent’anni di partecipazione al dating show di Maria De Filippi, ma da alcuni giorni è misteriosamente assente dallo studio.

In molti si chiedono che fine abbia fatto Tina Cipollari, assente dagli studi di Mediaset dove viene registrato “Uomini e Donne“. L’opinionista sta facendo sentire ai fans del dating show di Canale 5 la sua assenza al fianco di Gianni Sperti. Tina è a “Uomini e Donne” con la conduttrice Maria De Filippi ormai da vent’anni e ha abituato gli spettatori alla sua costante presenza. Eppure anche oggi è mancata dallo studio senza apparenti motivazioni.

LEGGI ANCHE -> Tina Cipollari si sposa: dove si svolgeranno le nozze?

LEGGI ANCHE -> Tina Cipollari gela Maria De Filippi: la decisione spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Tina Cipollari assente da Uomini e Donne, il mistero si infittisce

I fans più complottisti del dating show di Canale 5 parlano di mistero riguardante la scomparsa di Tina Cipollari, da giorni assente dal parterre di “Uomini e Donne” senza motivazioni. Alcuni spettatori l’hanno contattata sui suoi canali social per sapere quale sia la ragione dietro la sua assenza, ma non hanno ricevuto risposta dall’opinionista. Il mistero continua e Tina è mancata anche oggi dallo studio Mediaset, proprio mentre la sua nemica storica, Gemma Galgani, è stata protagonista assoluta della puntata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Mentre il parterre di “Uomini e Donne” oggi è stato occupato da Gemma Galgani e dalle sue vicissitudini sentimentali, Tina Cipollari era misteriosamente assente. L’opinionista aveva recentemente raccontato i suoi esordi nel programma televisivo di Maria De Filippi: “Non mi aspettavo che la mia avventura in tv sarebbe durata così a lungo. Il programma allora era diverso e io mi presentai come corteggiatrice per far colpo sul tronista dell’epoca, un certo Roberto“. Tina aveva proseguito raccontando come aveva intrapreso il suo ruolo di opinionista nel celebre format: “Pensavo di interessargli ma quando non mi ha scelta ci sono rimasta male. Devo tutto a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone“, ha concluso.