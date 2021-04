Tragedia a Isernia: infermiere si schianta con l’auto di ritorno dal lavoro

Un infermiere di 46 anni si è schiantato contro il guardrail della ss 85, morendo sul colpo. Di seguito i dettagli della drammatica tragedia.

Il drammatico incidente è accaduto a Isernia, ed ha coinvolto un uomo di 46 anni, un infermiere per la precisione, di ritorno dal suo sfiancante turno di lavoro. La tragedia si è consumata sulla ss 85 e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la vittima non sarebbe mai più rincasata. Leggiamo insieme tutto quello che è successo durante la giornata di ieri.

È accaduto tutto sulla Statale 85, nel tratto di strada tra Pozzoli e Venafro. L’infermiere, originario di Napoli, era diretto verso Cassino, il luogo in cui viveva. Il 46enne, di ritorno da un estenuante turno di lavoro, era alla guida della sua auto ma, poco dopo le ore 8:00 di domenica 11 Aprile 2021, ha, secondo le prime ricostruzioni delle dinamiche dell’incidente, improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’uomo, a bordo di una Citroen 3, si è schiantato rovinosamente contro il guardrail della statale, morendo sul colpo. Per quel che riguarda l’origine dell’accaduto, si sta attualmente valutando l’ipotesi del colpo di sonno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma per l’infermiere non c’è stato nulla da fare: era già passato a miglior vita al momento del loro arrivo. Sono accorsi in seguito anche i Carabinieri di Venafro, per le prime ricostruzioni dell’incidente.

