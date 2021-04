Stefano Giraldi è esistito davvero? La verità sul personaggio della fiction Leonardo

Leonardo intreccia verità storica e romanzo: quanti dei suoi personaggi sono esistiti davvero? Stefano Giraldi è tra loro?

Nella nuova serie di Rai Uno Leonardo, Stefano Giraldi è l’ambizioso investigatore del Ducato di Milano il cui compito è quello di trovare l’assassino di Caterina da Cremona. L’indagato numero uno pare essere proprio l’artista ed inventore Leonardo Da Vinci (interpretato da Aidan Turner). Il genio inizia a raccontare agli ufficiali la sua vita, convincendo così Stefano Giraldi (Freddie Highmore) della sua innocenza. Deciso a scoprire la verità su ciò che è successo a Caterina da Cremona, l’investigatore inizia a cercare il vero colpevole.

Il 13 aprile andrà in onda proprio l’ottava (ed ultima) puntata di Leonardo. I telespettatori potranno finalmente scoprire se Stefano Giraldi arresterà il vero assassino di Caterina da Cremona o se Leonardo verrà condannato a morte per omicidio.

Giraldi è davvero esistito?

Molti dei personaggi della serie Leonardo sono, ovviamente, esistiti davvero. Sul web, però, qualcuno si è chiesto se persone come Caterina da Cremona e Stefano Giraldi facciano parte di quel gruppo. Nonostante molti abbiano dichiarato che Caterina non sia mai esistita (persino Wikipedia lo scrive nella pagina a lei dedicata), la storica Barbara Frase non è d’accordo. Caterina da Cremona è esistita davvero: era una cortigiana. Leonardo stesso parlò di lei in alcuni scritti, riferendosi alla donna semplicemente come Cremona (non è certo che il suo nome fosse davvero Caterina).

Se Caterina da Cremona è davvero esistita, però, lo stesso non si può dire per Stefano Giraldi. La cortigiana fu spesso musa ispiratrice per Leonardo Da Vinci, ma non morì in circostanze misteriose (quindi l’artista non fu mai accusato del suo omicidio). Giraldi è davvero solo un personaggio inventato dagli sceneggiatori di Leonardo.