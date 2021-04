Stasera in tv – Un’ora sola vi vorrei: Brignano su Rai 2, oggi 13 aprile

Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei, show di Enrico Brignano alla seconda edizione: tutte le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, oggi 13 Aprile

La prima stagione di Un’ora sola ti vorrei, andata in onda sulle reti nazionali, è stata un successo, tanto che è stata replicata anche in due speciali natalizi. Enrico Brignano ha saputo coinvolgere il pubblico incollandolo pal piccolo schermo con un format che si è rivelato innovativo ed esilarante al tempo stesso. Il one man show, dunque, nonostante alla sua prima puntata non abbia saputo replicare la magia in fatto di share, non demorde e tornerà a coinvolgere i telespettatori stasera con la seconda puntata, sempre su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

Un’ora sola vi vorrei: il one man show di Enrico Brignano

Un’ora di pura comicità quella promessa dal pupillo di Gigi Proietti questa sera in tv, dove la satira e l’ironia si intrecciano con la rara capacità di interpretare il nostro modo di sentire tutto italiano. Da un viaggio low cost alla partecipazione a un matrimonio, l’attore ha saputo scherzare sulle dinamiche di coppia con leggerezza, pur senza svilirne l’importanza. Un quadro che ritrae l’Italia e Roma in particolar modo in tutta la sua genuinità e che Enrico Brignano tratteggia con estrema dovizia di particolari.

Ospiti e…

Protagonista dello show è anche la musica, affidata, come accaduto durante la scorsa stagione, a una resident band di dieci elementi diretti dal Maestro Andrea Perozzi e accompagnati da un corpo di ballo che danza sulle coreografie di Thomas Signorelli. Ospite della prima puntata sarà la cantautrice Casadilego. La giovane cantante è la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor e si esibirà in un brano di Lucio Dalla, in onore dell’artista scomparso.

Torneranno inoltre sul palco l’attrice comica Marta Zoboli e la compagna di Enrico Brignano, Flora Canto.

