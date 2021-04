Side Baby sarà padre: l’annuncio choc dell’ex Dark Polo Gang

L’annuncio dell’ex Dark Polo Gang, Side Baby, ha davvero shockato i fan: la trap italiana avrà il suo primo erede.

La trap comincia ad avere degli eredi! Con l’annuncio del lieto evento nella giornata di oggi 13 aprile, Arturo, in arte Side Baby, ha sorpreso un po’ tutti. Anche i fan, che tutti si aspettavano fuorché che Side diventasse papà. Qualcuno ha ironizzato sul fatto che l’album, annunciato diverse volte con notizie un po’ vaghe, adesso verrà rimandato al “duemilamai”. L’ex Dark Polo Gang è fidanzato da tempo con la sua compagna, @amirareina su Instagram, futura mamma di suo figlio, e che i due si amino alla follia è evidente dai profili Instagram di entrambi.

Side Baby sarà papà: l’annuncio su Instagram

Il figlio (o la figlia) di Side Baby, sarà il primo erede della trap italiana, in quanto nessun altro rapper ha figliato fino ad ora e la notizia della paternità di Arturo, per moltissimi è stata uno choc. L’immagine del genitore modello, per gran parte della società, non corrisponde esattamente a quella di uno come Side: tatuaggi (in faccia, per giunta), un passato difficile e un brutto rapporto con la droga. Lungi dall’alimentare certi pregiudizi basati sul nulla, se Side e la sua fidanzata saranno dei cattivi genitori non sarà certo per i tatuaggi o per la trap.

Arturo è stato tante persone diverse: il figlio di Francesco Bruni, famoso regista e sceneggiatore, noto sorpattutto nell’ambiente romano, Dark Side quando ha fatto il botto con la Dark Polo Gang, Side Baby da quando gioca da solo con non poche ferite e cicatrici, da quella separazione. Sono tantissimi i fan che continuano imperterriti a sperare in un suo ritorno nella DPG, tanto da aver trasformato la cosa in un modo di dire per indicare qualcosa di impossibile e lontano: “Sì certo, quando Side torna nella DPG…” .

Ma se per il ritorno nella Dark o l’annuncio di un prossimo album, i fan dovranno mettersi le mani in pace, bisognerà abituarsi al Side papà, di cui i fan sono venuti a sapere con questo annuncio in pieno stile Ferragnez, con tanto di foto dell’ecografia e messaggio di ringraziamento a Dio per il miracolo della nascita.