Covid, verso scostamento di 40 miliardi: 10 ai ristori per imprese, bar e ristoranti: in arrivo nuovi aiuti per il settore fieristico

Il governo si appresta a varare un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi che le camere dovranno approvare. Questi soldi in deficit serviranno a coprire i ristori per le attività che hanno dovuto abbassare le serrande a causa della terza ondata della pandemia. Di questi, 10 miliardi serviranno a coprire i ristori. Saranno poi immessi altri soldi per coprire dei costi fissi per le attività che hanno dovuto chiudere a causa delle nuove zone rosse. Si tratta di costi legati alle bollette e affitti. Una parte, poi, servirà per spostare le scadenze di alcune tasse alle quali i commercianti delle categorie colpite non potranno far fronte. Infine, una copertura arriverà per permettere alle imprese di avere maggiore credito. Il problema che lamentano, infatti, le categorie più colpite, ossia ristoranti, bar palestre, è il fatto che in tanti hanno degli affitti e delle bollette da pagare, oltre alle tasse relative agli incassi relativi ai fatturati dello scorso anno.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Ristori, altri aiuti per le attività in difficoltà

Dallo scostamento di bilancio arriveranno anche i soldi per finanziare i progetti che non rientreranno nel Recovery. Si tratta di opere e interventi dal valore di 30 miliardi che saranno spalmati fino al bilancio statale del 2026. Per l’anno in corso la quota parte di questi 30 miliardi dovrebbe ammontare a 4 miliardi di euro.

Leggi anche > Cashback, la grande novità

L’intervento del governo è diretto anche al mondo del settore fieristico che annuncia una perdita dall’anno scorso ad oggi di 200 milioni di euro. Accanto ai fondi dello scorso anno, è previsto un nuovo fondo dedicato al settore fieristico di 100 milioni di euro. Un settore messo in ginocchio dalla pandemia con fiere e congressi fermi da un anno.

Leggi anche > Vaccini, Mentana denuncia