Il match tra PSG e Bayern Monaco è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Notte di grande calcio oggi e domani, con i quarti di ritorno della Champions League: sono dunque rimaste le migliori otto d’Europa e oggi conosceremo le prime due semifinaliste. Attesa a Parigi dove i detentori della Champions League, il Bayern Monaco, sono ospiti dell’altra finalista della scorsa stagione, ovvero il PSG.

Nei rispettivi campionati, i tedeschi sono in testa con 65 punti e cinque di vantaggio sulla seconda, ovvero il Lipsia, che ha recuperato due punti nell’ultima giornata e ha di fatto riaperto il discorso scudetto; ancora più in bilico la situazione del PSG, i francesi inseguono la vetta occupata dal Lilla e distante tre punti. L’altra partita vede di fronte Chelsea e Porto.

Precedenti di PSG – Bayern Monaco e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio dei Principi di Parigi tra i padroni di casa del PSG e gli ospiti del Bayern Monaco, detentori della coppa dalle grandi orecchie, è su Sky, per cui sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene trasmessa anche da Canale 5 in chiaro e in streaming gratuito su Mediaset Play.

All’andata, sotto la bufera di neve un po’ fuori stagione, i francesi si sono imposti per tre reti a due. Il precedente più illustre tra queste due squadre è quello dello scorso 23 agosto in finale di Champions: la partita venne decisa da Coman che regalò così la coppa ai tedeschi. In dieci precedenti dal 1994 a oggi, la sfida tra queste due squadre non è mai finita per zero a zero e non ci sono in generale pareggi. Sei sono state finora le vittorie dei parigini contro le quattro dei tedeschi.

PSG e Bayern Monaco, le due squadre in campo: le formazioni

Pochettino e Flick stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: