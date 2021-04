Napoli, pronti due colpi dalla Samp per la difesa

Il Napoli è vicino all’accordo per l’esterno sinistro Augello e il difensore centrale Colley entrambi in forza alla Samp

Il Napoli è sulle tracce di due calciatori in forza alla Samp di Ranieri. Si tratta del difensore centrale gambiano Omar Colley e dell’esterno sinistro Tommaso Augello. Il club azzurro sarebbe già d’accordo con gli agenti e non dovrebbe essere difficile concretizzare con la Samp di Ferrero. Il difensore centrale ha 28 anni, è di piede sinistro con il quale è bravo ad impostare ed è molto veloce e forte di testa. Un profilo che somiglia per certi versi a quello di Koulibaly, che potrebbe partire come da due anni a questa parte. Sul giocatore c’è anche l’interesse degli inglesi del Leeds ma il Napoli avrebbe maggiore appeal. La Samp ha acquistato Colley per circa 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Tommaso Augello, il Napoli andrebbe a colmare un vuoto lasciato dagli infortuni capitati a Ghoulam. L’addio a Hysaj in casa azzurra, che i vari allenatori che sono alternati in questi ultimi anni hanno utilizzato anche a sinistra, faciliterebbe l’affare. Il difensore albanese, infatti, si libererà a parametro zero, così come Nikola Maksimovic, sul quale sembra forte l’interesse dell’Inter. Augello, classe 1994, ha saputo in fretta guadagnare il ruolo da titolare con la maglia della Sampdoria. E’ molto veloce, sta andare in proiezione offensiva e al cross. Da migliorare la forza fisica. Le sue buone prestazioni hanno attirato l’attenzione anche del ct Mancini.

Il Napoli non può aspettare per troppo tempo ancora l’algerino Ghoulam. Un intervento sulla corsia sinistra andava già effettuato. Fermo restando che Ghoulam terminerà la sua riabilitazione e preparazione proprio nei tempi giusti per iniziare la nuova stagione agonistica.

